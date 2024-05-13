«Новый газ»: Европа и Азия скупают у России стратегический ресурс C&EN: Европа и Азия бьют рекорд по закупкам российских удобрений

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Карбамид

Запад впадает в зависимость от российских удобрений, которые можно считать «новым газом», заявил глава норвежского химгиганта Yara Свейн Торе Хользетер. По его словам, соответствующий товар не облагается санкциями, на фоне чего поставки РФ бьют все рекорды. Это наносит огромный ущерб европейской промышленность и искажает рынок, передает его заявление издание C&EN.

Удобрения — это новый газ. Российский импорт карбамида достиг рекордного уровня в прошлом сезоне и в настоящее время составляет почти треть общего для ЕС показателя. В то время как сырьевые санкции и ценовое давление наносят двойной урон европейской промышленности, Москва наращивает влияние на рынке, — заявил Хользетер.

Глава американской CF Industries Тони Уилл при этом отмечает, что США сильнее других хотят лишить Россию доходов, однако именно Вашингтон закупает у Москвы мочевину. Гендиректор компании признается, что от сложившейся ситуации «он просто в шоке».

Ранее также сообщалось, что Россия в 2024 году стала главным поставщиком пшеницы на мировые рынки. Эксперты ждут от РФ дальнейшего доминирования в этой сфере, так как перед Европой замаячил упадок сельского хозяйства из-за непогоды.