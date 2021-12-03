В Турции выбрали новый экспортный бренд продукции

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Новым экспортным брендом Турции, направленным на повышение узнаваемости продукции страны в мире, станет Türkiye. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Теперь турецкую продукцию будут представлять под единым брендом Made in Türkiye вместо Made in Turkey. Текст документа был опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Решение о смене бренда страны является очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны, призванным подтвердить добросовестность отечественного производителя как надёжного поставщика качественной продукции, — пишет издание.

Представители Турции намерены использовать термин Türkiye при переписке с зарубежными странами-партнёрами. С 4 декабря во всех официальных документах республики вместо слов Turkey, Turkei и Turquie будет использоваться единый вариант написания — Türkiye.

Ранее Эрдоган на фоне рекордного падения курса лиры сменил министра финансов и казначейства. Минфин возглавил Нуреддин Небати, работавший заместителем главы ведомства Лютфи Эльвана, ушедшего в отставку. Соответствующий указ был опубликовали в ночь на 2 декабря.