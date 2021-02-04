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Новый американский посол в Минске встретилась с Тихановской

22:45, 04 февраля 2021
Светлана Тихановская Светлана Тихановская Фото: Florian Gaertner /www.imago-images.de/Global Look Press

Посол США в Белоруссии Джули Фишер встретилась в Литве с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской. Об этом сообщила американская дипмиссия в Минске.

На встрече с Тихановской назначенный посол Фишер подтвердила, что Соединённые Штаты будут продолжать защищать народ Беларуси и всех людей, которые сталкиваются с огромной жестокостью при осуществлении своих основных свобод, — сообщило посольство в Twitter.

Пресс-служба Тихановской сообщила, что оппозиционный лидер считает, что дружба с США имеет очень большое значение для белорусского народа и его стремления к демократическому будущему.

Дипломатический скандал в 2008 году привёл к тому, что США и Белоруссия отозвали послов на взаимной основе и до минимума сократили численный состав диппредставительств. Потеплели отношения между двумя странами после президентских выборов 2016 года. Но этот процесс прекратился после выборов белорусского президента в 2020 году.

Несмотря на это, в июле 2020 года Лукашенко назначил послом Белоруссии в США замминистра иностранных дел Олега Кравченко. Но он так и не был откомандирован в Штаты.

Штаты в конце декабря 2020 года в свою очередь заявили о приведении к присяге американского посла в Белоруссии Джулии Фишер, но до сих пор неясно, когда дипломат отправится в республику.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Выборы также не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.

Как писал NEWS.ru, Тихановская заявила об отсутствии планов возвращаться на родину. По её словам, этот вариант она рассмотрит только после освобождения мужа из тюрьмы.

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