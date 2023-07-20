Девочка погибла при атаке дрона ВСУ в Крыму: новости СВО на утро 20 июля

Фото: Volodymyr Trasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели девочки-подростка в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на один из населенных пунктов республики. Он выразил соболезнования родным и близким ребенка и пообещал оказать всю необходимую поддержку. Аксенов добавил, что при обстреле были повреждены четыре административных здания. На месте работают профильные службы.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины будет «тяжелым и длительным» из-за нехватки бронетехники и плотного минирования территорий российской армией, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «Страна.ua». Он отметил, что на поле боя задействованы не все украинские бригады. По его словам, операция будет долгой и займет много времени.

Кроме того, Подоляк заявил, что ни одно грузовое судно не зайдет в украинские порты после прекращения зерновой сделки, об этом он объявил в эфире телеканала «Рада». Действие черноморской инициативы прекратилось с 18 июля. При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что владеющие судами компании заявили ему о готовности продолжать поставки зерна из портов страны. По их словам, «Киев должен выпускать, а Турция впускать» корабли с зерном.

Новая серия мощных взрывов раздалась в Одессе и других городах Украины в ночь на 20 июля. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в районе порта Одессы произошел взрыв, добавив, что «ракеты хоронят зерновую сделку». Также отмечалось, что на территории объекта произошел пожар. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Командование Воздушных сил ВСУ написало в Telegram-канале об активности восьми ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22м3 ВС РФ. По его словам, они летели в направлении Черного моря. Также Воздушные силы сообщали об угрозе пусков крылатых ракет и о пусках сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс» по направлению Одесской области. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

В Харьковской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области объявили воздушную тревогу, свидетельствовали данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. По данным Telegram-канала «Суспильне», в Сумах прогремели взрывы, а в Сумской области объявили воздушную тревогу. Украинское издание «Страна.ua» сообщило о мощном взрыве во Львове. При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась.

В полуразрушенном здании Дворца культуры в Мариуполе вспыхнул пожар. Огонь охватил 300 квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что беременная женщина и ее годовалая дочь пострадали во время обстрела Макеевки со стороны ВСУ. Ребенок получил незначительные ранения и находится под наблюдением бабушки, а ее мать пришлось госпитализировать.

Пушилин добавил, что 19 июля Вооруженные силы Украины обстреляли территорию ДНР 43 раза. Всего было выпущено 247 снарядов из РСЗО, ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм. 12 домов повреждены в Донецке и Макеевке.

Фото: МО Украины Реактивная система залпового огня «Град» ВСУ

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров показал работу операторов беспилотных летательных аппаратов по позициям ВСУ возле Клещеевки. Бойцы спецназа «Ахмат» и военнослужащие полка «Север-Ахмат» вместе с подразделениями Минобороны России работают в одной из самых горячих точек на Бахмутском направлении. При этом Кадыров отметил, что украинская армия не оставляет попыток приблизиться к Клещеевке.

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