Новые власти Аргентины рассказали, как будут строить отношения с Россией Посол Феоктистов: власти Аргентины не будут пересматривать соглашения с РФ

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Новое правительство Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем не собирается пересматривать подписанные с Россией соглашения, сообщил посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов. По его словам, которые цитирует ТАСС, есть основания полагать, что между странами сохранятся дружеские отношения.

Есть основания полагать, что дружеские отношения между нашими странами сохранятся, несмотря на те приоритеты, которые публично заявлены — на США, Израиль, Запад в целом. Нас заверяют в том, что не будет ревизии подписанных документов. Не будет отката назад по каким-то направлениям, — отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что власти страны готовы развивать отношения с Москвой с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. С Россией однозначно готовы поддерживать диалог, резюмировал Феоктистов.

Депутат-либертарианец Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины 19 ноября. Ему удалось опередить по количеству голосов министра экономики Серхио Массу. Отмечается, что Милей не планирует разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, несмотря на несогласие с политикой этих стран. Советник главы государства Диана Модино отметила, что дипломатические отношения необходимы не только для поддержания дружественных связей, но и для решения возникающих противоречий.

На инаугурацию нового президента Хавьера Милея Аргентина пригласила и Россию. Москву на церемонии представил посол страны в Аргентине.