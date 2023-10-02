Новые санкции Европы: кажется, нам скоро запретят дышать одним воздухом

Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские водители оказались полностью отрезанными от Европы. Сначала Прибалтика, Финляндия и Польша, а сейчас и Норвегия с Болгарией объявили, что не будут пропускать на свою территорию автомобили с российскими номерами. В результате на своей машине даже при наличии визы (а ее получить нынче крайне сложно) на автомобиле в Европу никак не проехать. Даже сухопутный путь через Турцию оказался закрыт. И неважно, что у тебя в Болгарии недвижимость или в Эстонии живет больная мать. На своей машине — нельзя. Но эта мера не только глупая, но еще и крайне вредная. Причем для самой же Европы.

Поведение Старого Света в плане ограничения на въезд российских граждан вызывает огромное число вопросов. Если они решили не пускать к себе депутатов и членов их семей — это понять можно. Не пускать к себе военных или сотрудников МВД — тоже. Не пускать членов парламентских партий — логика будет и в этом. Мол, вы принимаете решение, вы поддерживаете действия России на Украине — мы вам не рады.

Однако так рьяно «отменять» вообще всех жителей России — это что-то новенькое. Сначала в Прибалтике, Польше и Финляндии ограничили туризм и не пускали россиян с шенгенскими визами (при этом в другие страны Европы заезжать можно). А теперь в черном списке оказались и те, кто имел серьезные основания посещать страны Евросоюза. Например, по работе или для ухаживания за своими родственниками.

Теперь, если у вас есть больной родственник и вы перевозили его самостоятельно на автомобиле, то вам придется покупать билет на рейсовый автобус и на нем «с комфортом» кататься.

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Кому вы сделали хорошо?

И здесь хочется спросить у лидеров европейских стран, которые приняли такое решение. Например, у властей Норвегии или Болгарии. А кому вы сделали лучше? Своей стране? Не уверен. Ведь от того, что теперь нельзя приехать на машине с российскими номерами в Болгарию, вряд ли экономике станет хорошо, а цены на недвижимость у Черного моря пойдут вверх. Скорее наоборот.

А быть может, вы помогли Украине? Тоже нет — ситуацию на поле боя это никак не изменит. Нанесли урон экономике России? Опять мимо — теперь россияне будут чаще ездить по своей стране, продадут имеющуюся в Европе недвижимость и инвестируют деньги в строительство жилых кварталов в Геленджике или на Кавказе.

И даже попытка такими мерами показать российскому обществу, что с введением санкций мы стали жить хуже, не сработает. Ведь здесь как с воспитанием ребенка: как только начинаешь ругать, кричать и запрещать все подряд — получаешь агрессию в ответ.

Выстрел в ногу

Интересно, что данный запрет больнее всего ударит не по сторонникам СВО, которые и раньше относились к Европе с большим недоверием. Удар будет нанесен по «либеральному крылу» общества. По тем, кто даже после февраля 2022 года имел возможность выезжать за границу. У кого там были семьи или недвижимость. Кто постоянно смотрел европейские телеканалы и читал западную прессу. И кто, видимо, не слишком поддерживал действующую в России власть.

В итоге эти люди сейчас будут видеть следующее: Европа нас не пускает и ведет себя неадекватно. Но при этом Россия позволяет проезжать всем легковым автомобилям и рада туристам. И кто в такой ситуации хороший и плохой?

И на будущее. Прежде чем вводить новые санкции и ограничения, лидерам Европы надо ответить себе всего на два вопроса. Зачем мы это делаем? И не ерунду ли мы делаем? Может быть, тогда и ситуация между нашими странами будет не такой напряженной.

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