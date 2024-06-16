Новые подземные толчки сотрясли Южную Америку Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Перу

Фото: IMAGO/César Muñoz/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Перу, сообщил Немецкий исследовательский центр геонаук. По информации ученых, очаг залегал на глубине 10 километров.

К настоящему моменту информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Эвакуация в регионе не объявлялась.

При этом, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 58 километров. Эпицентр находился в 258 км к юго-востоку от города Ика. Там проживают около 246 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что США могут серьезно пострадать из-за угрожающего им девятибалльного землетрясения и цунами высотой 30 метров. Причиной возможного катаклизма является подводная линия разлома вдоль западного побережья страны — она делится на четыре тектонические плиты, которые могут «наехать» друг на друга, катастрофически нагнетая давление.

До этого землетрясение магнитудой 4,2 было зарегистрировано у побережья Курильских островов. Данные об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали, тревога цунами не объявлялась. Эпицентр находился в Тихом океане в 145 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, очаг располагался на глубине 56 километров.