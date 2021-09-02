Новые антиковидные ограничения в Турции не затронут россиян

Новые антиковидные ограничения, вводимые в Турции с 6 сентября, не коснуться российских туристов. Об этом сообщается на сайте турецкого посольства в Москве.

Согласно нововведениям, лица, которые не прошли вакцинацию или не переболели коронавирусом, не будут допускаться до участия в массовых культурных мероприятиях, поездках в общественном транспорте, а также междугородных автобусах самолётах и поездах бе предъявления отрицательного ПЦР-теста.

Эти правила будут распространяться на граждан Турции и иностранцев-резидентов, постоянно проживающих в стране.

Иностранцы, которые прибывают на территорию Турецкой республики с туристическими целями, под действие этих правил не подпадают, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что турецким отелям предрекли досрочное закрытие в разгар сезона из-за нехватки постояльцев и сложной эпидемиологической ситуации. По данным СМИ, к подобным последствиям может привести решение властей Великобритании и Франции внести Турцию в «красную» зону и осложнить туристам посещение страны. В Ассоциации туроператоров России считают, что отельеры в Турции не намерены повышать цены для россиян в бархатный сезон, они постараются их удержать на уровне 2019 года.