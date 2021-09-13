Новую вспышку COVID зафиксировали в Китае

В Китае удвоилось число случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за новой вспышки на юго-востоке страны. Национальная комиссия здравоохранения выявила 59 новых эпизодов инфицирования в провинции Фуцзянь по сравнению с 22 эпизодами накануне. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что за четыре дня в трёх городах Фуцзяни, включая Сямынь, было зарегистрировано 102 случая заражения. Вспышка началась в городе Путянь. Предварительные тесты образцов показали, что пациенты заразились «дельта»-штаммом.

Власти Китая заявили, что нулевым пациентом, по предварительной информации, является мужчина, который недавно вернулся из Сингапура. У него развились симптомы после завершения двухнедельного карантина и первоначального отрицательного теста на коронавирус. Сейчас в Путяни и Сямыни проходит общегородское тестирование на коронавирусную инфекцию, но пока местные власти не объявили о жёстких ограничениях.

Ранее специалисты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выдвинули версию о том, что коронавирус мог попасть в Ухань на упаковках с замороженными продуктами. Эксперты предложили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверить сотрудников компаний по перевозке замороженных продуктов, которые возили товары в Ухань в декабре 2019 года.