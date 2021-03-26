Новую попытку разблокировать Суэцкий канал предпримут через несколько дней

https://static.news.ru/photo/a691897c-8e41-11eb-8b9d-96000091f725_660.jpg Фото: dpa/Global Look Press

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, может вернуться в фарватер через несколько дней. На это рассчитывают сотрудники голландской компании, занимающиеся дноуглубительными работами на месте застревания судна.

Наши ожидания заключаются в том, что мы сможем предпринять серьёзную попытку снятия судна с мели через несколько дней. Но реально сказать, как скоро это будет сделано, очень сложно, — заявил представитель компании Мартейн Схуттевар, чьи слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что задача специалистов заключается, в частности, в том, чтобы облегчить судно, выкачав из него воду. Также планируется удалить из-под носовой части судна значительную часть песка, а затем мобилизовать буксиры, которые вытянут корабль на воду.

По его словам, этих мер должно хватить. В противном случае будет разрабатываться новая стратегия решения проблемы. Вероятно, придётся разгружать корабль, а на нём, по данным СМИ, находится около 15 тысяч контейнеров.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за ситуации в Суэцком канале ряд кораблей вынужденно меняет курс и идёт в обход Африки. Суда прокладывают маршрут вокруг мыса Доброй Надежды на юге континента.