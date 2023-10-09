ВСУ заманили в котел под Харьковом: новости СВО на вечер 9 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

9 октября Минобороны РФ сообщило, что российские военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Кроме этого, была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Вербовое. За сутки ВСУ потеряли около 15 военных и пять единиц техники на Запорожском направлении.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО ночью 8 октября, читайте в материале NEWS.ru.

По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, российские военные уничтожили позиции пехоты ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки. Он отметил, что все бойцы противника погибли. Балицкий опубликовал кадры, на которых запечатлен момент удара. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

Цеков назвал заявление Буданова признанием вины Украины в террористических действиях

Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, признание начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова в том, что спецназ пытался трижды атаковать и захватить Запорожскую АЭС, должно стать для ООН холодным душем. По ее словам, в Москве неоднократно заявляли о том, что Украина использует ЗАЭС как грязное ядерное оружие. Россия на всех площадках доказывала причастность Киева к обстрелам, добавила дипломат.

В свою очередь сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сказал, что заявление Буданова — это признание вины в террористических действиях против ядерных объектов.

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удар по опорному пункту украинской армии, расположенному под Лиманом. По данным ведомства, позиции противника были уничтожены артиллеристами Центрального военного округа (ЦВО). Они нанесли удар из буксируемой 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б».

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов САУ Мста-С

Военкор Семен Еремин рассказал, что российские военные уничтожили дот с пулеметом в укрепрайоне ВСУ под Авдеевкой. По его словам, беспилотники РФ стали настоящей головной болью для ВСУ. Удар по укрепрайону украинских военных был нанесен FPV-дронами.

Десантники ВС РФ взяли штурмом блиндаж ВСУ в районе Артемовска

По данным RT, ивановские десантники штурмом захватили блиндаж ВСУ к северу от Артемовска. Позиция противника была окружена, в ней находились 15 украинских военнослужащих. Пятеро из них сдались в плен. По данным Минобороны РФ, они проходили обучение в Великобритании. В Сети появилось видео штурма.

Как заявил военкор Андрей Руденко, артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт украинской армии, развернутый в районе населенного пункта Марьинка. На кадрах, опубликованных Руденко, видно, как над позициями ВСУ поднимается столб дыма. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ запретило подразделениям отступать на Купянском направлении. По его словам, украинские отряды вынуждены оставаться на своих позициях, несмотря на большие потери. Российские войска продолжают активное наступление, отметил он.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские силы заманили ВСУ в котел в районе Купянска. Он предрек украинским войскам крупное поражение.

Сбитый в Белгородской области дрон ВСУ нес взрывчатку чешского производства

Telegram-канал SHOT сообщает со ссылкой на источники, что беспилотник ВСУ, сбитый 4 октября в Белгородской области, нес взрывчатку «Семтекс» чешского производства. По информации канала, всего было найдено 800 граммов взрывчатого вещества с металлическими шариками. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что в ближайшую зиму российские беспилотники могут устроить рекордное количество атак на территории Украины в зоне СВО. По его словам, уже за первый месяц осени Вооруженные силы России более 500 раз атаковали объекты на Украине при помощи БПЛА. Он считает, что эта цифра со временем будет только расти.

Ростех сообщил о передаче новой партии фронтовых бомбардировщиков Су-34 Министерству обороны России. Это уже вторая в этом году партия, изготовленная Объединенной авиастроительной корпорацией Ростеха.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-34

Тем временем заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что страны Альянса в скором времени поставят Украине истребители F-16. По его словам, это готовы сделать несколько членов Альянса.

Украинские военные испытывают серьезный дефицит боеприпасов и средств ПВО

По данным The Washington Post, ВСУ столкнулись с серьезным дефицитом средств ПВО и боеприпасов. Как следует из секретных документов Пентагона и разведки США, эти системы смогут «выдержать еще только две-три волны ударов» российских ракет и беспилотников.

Как считает член Совета Федерации Алексей Пушков, приоритетность Украины для Запада снизится после атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль. Он заявил, что Вашингтон начнет работать на два фронта, чтобы справиться с бременем «глобального лидерства».

При этом издание Politico написало, что Пентагон поставляет в Израиль и на Украину принципиально разные системы противовоздушной обороны, поэтому Вашингтон продолжит оказание помощи обеим странам. Параллельно с поставками вооружения на Украину Пентагон будет осуществлять скорейшую переброску вооружения в Израиль, говорится в материале.

Армия США может отказаться от Abrams M1 из-за конфликта на Украине

Asia Times считает, что Вооруженные силы США могут отказаться от танков Abrams M1 из-за конфликта на Украине. Издание отмечает, что их место в будущем могут занять беспилотные бронемашины.

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press Основной боевой танк США Abrams

Die Zeit пишет, что внутренние проблемы, выборы, а также общественный скептицизм в Европе и США рано или поздно приведут к падению поддержки Украины. Как отмечает издание, альянс сторонников Киева уже начинает ослабевать, тогда как Россия перевооружается быстрее, чем предполагалось.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру. Он занимал данный пост с мая 2022 года. Зеленский распорядился назначить на эту должность генерал-майора Анатолия Баргилевича. Он с 2022 года был начальником штаба восточной группировки войск.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в дипломатических ведомствах Анкары, новая международная встреча, посвященная обсуждению ситуации на Украине, может быть организована властями Турции в последней декаде октября.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военная операция будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты. При этом он отметил, что о конкретных сроках ее завершения пока говорить нельзя.

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