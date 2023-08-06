ПВО уничтожила дрон на подлете к Москве: новости СВО на вечер 6 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система ПВО

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. По его словам, это произошло около 11 часов дня.

Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны России. По информации ведомства, украинский беспилотник пытался совершить атаку на объекты в Подмосковье. Дрон был уничтожен в Подольском районе Московской области.

Telegram-канал Baza сообщил, что один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Подольском районе. По данным канала, 77-летний мужчина получил осколочное ранение руки. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

6 августа Минобороны России сообщило о нанесении ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах Староконстантинова Хмельницкой области и Дубно в Ровенской области. В ведомстве уточнили, что все назначенные объекты поражены.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные штурмовики вклинились в глубину обороны ВСУ вблизи населенного пункта Ольшаны Харьковской области. По его словам, бойцам удалось взять четыре опорных пункта и семь наблюдательных постов ВСУ, а также нанести удар по живой силе противника.

Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил, что Харьков подвергся ракетному обстрелу. По его словам, под удар, предположительно, ракет ЗРК С-300 попал Холодногорский район. Информации о пострадавших и разрушениях нет. На территории региона была объявлена воздушная тревога.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили пункты дислокации двух бригад украинских войск в районе населенных пунктов Серебрянка и Ивановское. Удары по противнику были нанесены управляемыми бомбами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бомбардировщик Су-34

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ стремится взять под контроль все территории, которые сейчас прописаны в Конституции страны как российские. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, хочет ли Москва захватывать украинские территории в ходе военной операции.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», военнослужащие 37-й бригады ВС РФ захватили французский колесный танк AMX.

Военкор Юрий Котенок рассказал, что колумбийский доброволец Хуан Карлос Камачо Муньос, присоединившийся к ВСУ в августе 2022 года, был убит в ходе военной операции на Украине. Он уточнил, что наемник состоял в рядах националистического батальона «Карпатская Сечь».

По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, в результате обстрела города, который произошел вечером 5 августа, погибла женщина 1937 года рождения. Он уточнил, что пенсионерка скончалась во дворе собственного дома.

Фото: МО Украины

Позднее Кулемзин сообщил, что украинские войска обстреляли поселок Азотный в Куйбышевском районе Донецка. По его словам, среди жителей есть пострадавшие.

По информации экстренных служб Херсонской области, два человека погибли в результате удара ВСУ по населенному пункту Горностаевка. В общей сложности ВСУ выпустили по нему около 14 снарядов за сутки.

Как заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, украинские военные обстреляли деревню Кулига Рыльского района. По его словам, в результате атаки были повреждены три жилых дома и здание школы, а также трактор и автомобиль. Пострадавших нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника самолетного типа на территории региона. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали 5 августа восемь сел в Белгородском районе и в Шебекинском городском округе. Он отметил, что ни в одном из населенных пунктов не зафиксировано разрушений, никто не пострадал.

Фото: t.me/vvgladkov

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что украинские войска предпринимают попытку наступления со стороны Старомайорского на населенный пункт Урожайное. По его словам, при форсировании водной преграды один из танков ВСУ был поврежден дроном-камикадзе и затонул. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Ветеран Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик считает, что контрнаступление ВСУ обречено на провал. По его словам, когда Киев решился на эту сомнительную авантюру, он фактически вынес своей армии приговор. Политолог Массачусетского технологического института Барри Поузен отметил, что дальнейшее контрнаступление Украины не имеет никакого смысла, так как в случае прорыва линии обороны российской армии ВСУ могут столкнуться с мощной контратакой.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что США ищут любые способы снять с себя ответственность за провал на Украине. По его словам, американские власти хотят обвинить Киев в поражении.

По данным Newsweek, разминирование территорий Украины после завершения боевых действий займет порядка 35 лет. Эксперты считают, что это обойдется киевским властям в $40 млрд.

Китайская сторона призвала участников переговоров по Украине, проходящих в Джидде, учесть красные линии и опасения Москвы. На мероприятии дипломаты из КНР представили собственный план урегулирования конфликта, состоящий из 12 пунктов.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что странам Запада не удастся склонить Киев к мирному урегулированию конфликта с Москвой. По его словам, даже если поставки оружия и денег на Украину будут ограничены, это не остановит народ страны на пути к победе.