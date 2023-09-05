Бойцы ВС России добрались до Challenger 2: новости СВО на вечер 5 сентября Последние новости об СВО на Украине

Фото: UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com/Global Look Press

5 сентября Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военные впервые ликвидировали танк британского производства Challenger 2 в ходе военной операции на Украине. Как утверждается, машина состояла на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В Сети появились кадры с подбитым танком.

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил, что ВСУ бросили в бой ранее не применявшиеся британские танки Challenger 2 от безысходности. Эксперт объяснил, что трехмесячное контрнаступление не принесло Киеву никаких результатов.

Кроме этого в Telegram-канале летчика Fighterbomber появилась информация, что истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России впервые применил бомбу ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) в ходе военной операции на Украине. По его словам, боеприпас собирали с нуля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-34

Как заявил военный эксперт Василий Дандыкин, у Вооруженных сил России есть крупные бомбы — ОДАБ, УПАБ-1500, которые они могут использовать в СВО. По его словам, их можно сделать планирующими.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные сорвали ротацию бойцов ВСУ вблизи населенного пункта Петропавловка под Купянском. По его словам, российские солдаты засекли украинский бронетранспортер с личным составом и ударили по нему ракетами.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что ВСУ собираются превратить Купянск во второй Артемовск. По его словам, планы ВСУ обречены на неудачу, так как Артемовск готовили к боевым действиям, включая строительство подземных коммуникаций.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВСУ с начала СВО потеряли свыше полумиллиона бойцов убитыми, а также свыше 700 тысяч ранеными. Он не исключил, что подготовленных на Западе резервов у Киева не осталось.

Как утверждает журналист Стивен Брайен, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе с просьбой депортировать украинцев призывного возраста. Он отметил, что такое требование прозвучало на фоне больших потерь ВСУ и провала контрнаступления.

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВСУ попали в огневой мешок в селе Работино, расположенном в Запорожской области. По его словам, украинцы несут большие потери из-за массированных ударов со стороны российских войск. Штурмовые группы ВСУ не могут подойти близко к населенному пункту и прорвать линию обороны.

По словам военного эксперта, полковника Михаила Тимошенко, ВСУ вынуждены вводить в бой в попытке прорыва российской обороны свои вторые эшелоны, это говорит о том, что стратегически украинские военные уже проиграли свое наступление. Такую точку зрения он высказал, комментируя положение под Работино на Запорожском участке фронта, где при очередной попытке прорыва ВСУ понесли потери, попав в огневой мешок.

Фото: МО Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ задействовали резервные подразделения в боях на Запорожском направлении. По его словам, именно на этом участке линии соприкосновения сейчас наблюдается наиболее напряженная обстановка.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что украинские подразделения перешли в активное наступление в районе населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское. По его словам, основной целью ВСУ является прорыв линии российской обороны, противник использует бронетехнику. Авторы Telegram-канала «Иди и смотри» также подтвердили, что украинские военные пошли в наступление в районе Времевского выступа. По данным канала, бои ведутся по всей линии фронта, украинские военные задействуют бронетехнику. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм утверждает, что ВСУ несут ответственность за гибель мирных жителей Изюма в Харьковской области. По ее словам, речь идет об инциденте 2022 года, когда ВСУ нанесли удар с применением кассетных боеприпасов.

Украинская ДРГ заложила бомбу в доме начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского. Оперслужбы уточнили, что госслужащий при взрыве серьезно не пострадал, но медицинская помощь понадобилась его сыну. Подозреваемая в покушении на убийство бывшего председателя таможенного комитета ЛНР была задержана. Установлено, что женщина передала Юрию Афанасьевскому 3 сентября мобильный телефон со взрывчаткой. Устройство сдетонировало при активации. Подтверждается, что при взрыве пострадали Афанасьевский и его сын.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева заявила, что в Истринском районе Московской области произошел сильный пожар после падения обломков сбитого беспилотника ВСУ. Она уточнила, что дрон упал на территорию гаража в СНТ «Высоковольтник», общая площадь возгорания составила 50 кв. м. Сейчас пожар ликвидирован, пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о теракте.

Telegram-канал Baza сообщил, что украинский беспилотник, сбитый в районе населенного пункта Завидово Тверской области, собирался ударить по территории Редкинского опытного завода. По сведениям канала, беспилотник упал и взорвался на территории предприятия, недалеко от склада легковоспламеняющихся жидкостей. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ВСУ нанести удар по Крыму с применением беспилотника. По данным ведомства, аппарат был нейтрализован в небе над полуостровом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Вязовое Краснояружского района попало под обстрел ВСУ. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи.

Как утверждает Гладков, ВСУ за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 60 раз, что почти в два раза меньше, чем днем ранее. Он отметил, что жертв и крупных разрушений удалось избежать. По его словам, только в селе Староселье повреждена линия электропередачи.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ не достигли целей контрнаступления ни на одном из направлений. По его словам, украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать хоть какой-то успех для дальнейшего получения военно-экономической помощи.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает, что ВСУ после неудачных попыток контрнаступления примерно через месяц будут вынуждены перейти в оборону. Он уточнил, что Запад и США могут отказаться продолжать финансировать Украину.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предполагает, что ВС РФ будут развивать наступательные действия в зоне проведения военной операции по мере того, как будет затухать активность ВСУ. По его словам, этого следует ожидать к концу сентября.

Кроме этого Матвийчук заявил, что ВСУ минимум год не могут решить проблему нехватки квалифицированных командиров уровней взвода и роты. Он не исключил, что данными подразделениями назначают руководить сержантов, а старший офицерский состав укомплектован запасниками без опыта.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что российская армия при необходимости способна взять под контроль Одессу и Харьков. Он отметил, что на Западе пока не полностью осознали, что Москва не будет вести переговоры ради переговоров. По его мнению, Россия будет добиваться своих поставленных целей.

Фото: Serhii Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Одесса, Украина

Как утверждает глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, командование ВСУ запретило военнослужащим забирать тела павших товарищей с поля боя. По его словам, погибшие солдаты продолжают лежать на земле. Он сравнивает их с «отработанным и ненужным биоматериалом».

Как заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, распространившийся в Сети «приказ Минобороны РФ» о проведении с 11 сентября дополнительной мобилизации является фейком. По словам парламентария, необходимости в мобилизации сейчас нет, все задачи выполняются в рамках активного набора военнослужащих по контракту.

Минобороны Германии сообщило, что власти Украины получили новую партию боеприпасов, предназначенных для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. К концу 2023 года Киеву передадут 40 тысяч новых боеприпасов, произведенных на предприятиях компании Rheinmetall.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что военная операция на Украине должна идти до полного выполнения ее целей. В своем посте Медведев сослался на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в которых говорится, что за годы вооруженного конфликта в Донбассе погибло свыше трех тысяч мирных жителей. Замглавы Совбеза отметил, что необходимо добиться окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что перспектив достижения мира на Украине на горизонте не просматривается. По его словам, Анкара продолжит играть роль посредника в вопросах мирных и гуманитарных инициатив на Украине.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США ввязались в противостояние с Россией, не имея реальных шансов на успех. Он подчеркнул, что военная операция на Украине завершится успехом, и тогда Вашингтону останется лишь надеяться на прощение Москвы.

Верховная рада Украины поддержала отставку Алексея Резникова с поста министра обороны страны. По словам депутата Ярослава Железняка, за проголосовали 327 депутатов. Голосование по назначению Рустема Умерова на этот пост состоится 6 сентября. При этом Рада поддержала отставку Умерова с должности главы Фонда госимущества.

Как заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, увольнение главы Минобороны Украины Алексея Резникова было необходимо для перезагрузки доверия. Лещенко также указал на крымско-татарскую принадлежность нового министра Рустема Умерова, который станет преемником Резникова, как на «бескомпромиссный сигнал» Москве о планах Киева по ситуации с Крымом.

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