В США признали успехи ВС РФ в Артемовске: новости СВО на вечер 4 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Донецкая область, Артемовск, бойцы ЧВК «Вагнер» у дома, разрушенного в результате обстрела

4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Белоруссии получили от России оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». По его словам, ракеты можно будет использовать как в обычном, так и в ядерном исполнении. Он подчеркнул, что еще 3 апреля на одном из военных полигонов в России началось обучение белорусских расчетов по применению ракетных комплексов для защиты Союзного государства.

Как отметил военный эксперт Алексей Леонков, тактико-технические характеристики (ТТХ) ядерной боеголовки «Искандера-М» могут составить 10 килотонн в тротиловом эквиваленте. По его словам, ущерб от взрыва составит половину ущерба от взрыва в Хиросиме в 1945 году.

По словам Шойгу, Вооруженные силы России за три прошедших месяца уничтожили 59 американских артсистем М777 в зоне СВО. Также, по информации главы Минобороны, в зоне СВО были уничтожены 13 самоходных артиллерийских установок (САУ) Paladin и 14 пусковых установок HIMARS.

Фото: МО РФ

Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 250 военнослужащих. При этом в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики были убиты более 30 украинских военнослужащих.

Сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. УНИАН утверждает, что сирены были запущены во всех регионах страны из-за взлета российского сверхзвукового истребителя МиГ-31К с белорусского аэродрома Мачулищи.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Одессе в результате массированной атаки беспилотников загорелся военный аэродром Школьный. Как утверждают авторы, именно оттуда бойцы ВСУ отправляли беспилотники обстреливать Крым. По их словам, украинские военные пытались сбить дрон с земли, однако он смог достичь своей цели.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что военнослужащие Вооруженных сил России успешно продвигаются в центральной части Артемовска. По их данным, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают укреплять контроль за центральными районами города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные при помощи беспилотников сбросили две бомбы в село Новая Таволжанка. По его словам, в результате взрывов никто не пострадал. Взрывные устройства упали в огороды местных жителей.

Telegram-канал Mash писал, что в Калужской области мимо здания учебного центра Росгвардии пролетел разведывательный беспилотник. Авторы канала показали видео возможного пролета дрона. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Фото: МО Украины

Военный обозреватель Алексей Суконкин считает, что вероятную атаку роя беспилотников Вооруженных сил Украины реально отразить системами противовоздушной обороны — от «Стрелы-10» до С-400. По его словам, их также могут поражать «Буки», «Панцири», «Шилки», «Тунгуски» и «Оса».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов заявил, что участившиеся в последнее время удары по Мелитополю связаны с подготовкой украинских войск к наступлению на регион. По его мнению, ВСУ таким образом прощупывают почву. Он добавил, что украинские войска могут перейти в наступление в любое время и именно Запорожское направление будет для них основным.

По мнению аналитиков из The New York Times, украинские военные готовы к весеннему контрнаступлению, однако ВСУ необходимо восполнить потери и сохранить мотивацию у солдат. Они считают, что наступательная операция станет проверкой работоспособности украинской армии. По словам экспертов, российские войска также готовятся к возможному нападению и строят оборонительные сооружения на юге.

По данным Financial Times, НАТО не может предложить Украине членство в Альянсе в ближайшее время, ее заявку на вступление пока игнорируют. Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что ждет надежных гарантий в ответ на стремление страны вступить в блок.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины продолжает заниматься борьбой с коррупцией во власти. Так, сотрудники обнаружили в Днепропетровской области три тонны украденных продуктов, которые предназначались для бойцов ВСУ. По данным ГБР, группа преступников похищала еду, после чего перепродавала ее украинским военным по завышенной цене.

Авторы Foreign Policy утверждают, что США могут бросить Украину из-за усиления противостояния с Китаем в будущем и это вызывает волнение в Европе. По их словам, американские политики согласны на ужесточение подхода Вашингтона к соперничеству с КНР, поэтому стратегия Белого дома по поддержке Киева может измениться. Европейцы переживают, что им придется самостоятельно разбираться с затянувшимся украинским конфликтом.

Фото: defense.gov

В свою очередь представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин готов к диалогу с Евросоюзом по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывает, что ЕС проявит «стратегическую независимость и политическую мудрость». Она подчеркнула, что КНР не является стороной украинского кризиса и призывает к мирному его разрешению.

Авторы японской газеты Asahi Shimbun считают, что шансы Украины победить в противостоянии с Россией очень малы, поэтому Киеву следует пойти на компромисс с Москвой и отказаться от Донбасса и Крыма. По их словам, поддержка Киева Западом может вскоре значительно сократиться и Украина долго не протянет.