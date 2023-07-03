Новая тактика ВС РФ принесла плоды: новости СВО на вечер 3 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: mod_russia/t.me

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные уничтожили 16 танков Leopard в зоне проведения военной операции на Украине. По его словам, это почти 100% боевых машин, переданных ВСУ Польшей и Португалией. Кроме того, российские силы сбили 15 самолетов и три вертолета в зоне боевых действий. Всего за месяц украинские военные лишились около 2,5 тысячи единиц различного вооружения, отметил министр обороны РФ.

Военкор Александр Сладков сообщил, что ВСУ понесли большие потери на Ореховском участке в зоне СВО. Он отметил, что тактика активной обороны, которую стали использовать ВС РФ, начала давать результат. По его словам, украинские военные испытывают большие трудности и сталкиваются с нехваткой боеприпасов, продуктов, воды и подкрепления. Сладков добавил, что у него есть данные о потерях ВСУ, однако эту информацию озвучат в Минобороны России.

Фото: МО Украины

В Минобороны рассказали, что российские военные уничтожили группу украинских диверсантов вблизи населенного пункта Марфополь в Запорожской области. Также были ликвидированы три украинские диверсионные группы в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики, а также около Синьковки Харьковской области.

Командир подразделения спецназа группировки ВС РФ «Днепр» рассказал, что его подопечные уничтожили подготовленную для наступления на Херсонском направлении технику ВСУ. Он отметил, что украинские отряды также понесли потери в живой силе.

В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные по-прежнему предпринимают попытки форсировать Днепр. По его словам, бойцы ВСУ пытаются минировать подходы к позициям ВС РФ, а также переправляться мелкими группами на лодках к левому берегу Днепра. Российские силы успешно отражают наступление противника, отметил он.

Как заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины за неделю потеряли около трех тысяч бойцов на Луганском направлении в зоне СВО. По его словам, российские войска отразили более 50 атак ВСУ и ликвидировали 14 групп украинских диверсантов.

Утром 3 июля сотрудники ФСБ предотвратили попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Как рассказали в Центре общественных связей ведомства, украинские диверсанты планировали подорвать автомобиль главы республики. В спецслужбе уточнили, что был задержан 35-летний мужчина, которого завербовала СБУ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Аксенов

Позднее Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ, предотвративших покушение. Он выразил уверенность в том, что заказчики преступления будут найдены и наказаны. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал главу Крыма настоящим бойцом, которого невозможно запугать попыткой покушения.

По мнению сенатора Сергея Цекова, попытка покушения на Аксенова могла быть связана с тем, что он является эффективным политиком, добившимся значительных успехов в достаточно сложном регионе.

Telegram-канал Baza сообщил, что два украинских дрона-камикадзе атаковали вышки связи в населенных пунктах Белгородской области. По данным канала, одна из них получила повреждения. Местные власти и Минобороны России не комментировали эту информацию.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Кукуевка Валуйского городского округа. По его словам, при атаке никто не пострадал, повреждения получили два дома и автомобиль.

Кроме этого, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в поселке Белая Березка загорелись два жилых дома в результате артобстрела ВСУ. Он подчеркнул, что пострадавших нет. В Сети появились кадры с места возгорания.

Командующий подразделением «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что командир отряда спецназа Евгений Писаренко погиб в зоне военной спецоперации. Гибель Писаренко подтвердил в своем Telegram-канале военкор Дмитрий Кулько. По его словам, Писаренко отправился в зону СВО добровольцем в начале спецоперации, до этого он много лет служил в рядах ставропольского ОМОНа.

Фото: Александр Река/ТАСС Апти Алаудинов

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил об открытии Чонгарского моста, который соединяет территорию региона с Крымом. Он поблагодарил строителей за быструю работу и выразил признательность Министерству строительства «за огромную поддержку и организацию ремонта».

В Ростехе заявили, что Иркутский авиазавод изготовил и передал Минобороны России партию модернизированных истребителей Су-30СМ2. В компании добавили, что производство авиатехники по гособоронзаказу идет по графику. Все боевые машины, запланированные к поставкам в этом году, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что конфликт с Россией не закончится до тех пор, пока Киев не установит контроль над Крымом. По его словам, любой сценарий мирного урегулирования, который не предусматривает возвращение полуострова, не будет расцениваться украинской стороной как победа.

Как заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников, на территорию страны прибыли десятки танков Leopard из Германии. Он выразил благодарность немецкому коллеге Борису Писториусу за военную помощь ВСУ.

По словам министра польской национальной обороны Мариуша Блащака, американские и немецкие ЗРК Patriot в Польше прикрывают поставки Украине западного вооружения. Он уточнил, что польские власти хотят оставить эти ЗРК на своей территории минимум до конца 2023 года.

Заместитель Резникова Виталий Дейнега рассказал, что Минобороны Украины не может приобретать у КНР дроны Mavic, поскольку это может привести к ухудшению отношений между Киевом и Вашингтоном. По его словам, дроны в следующем году будут играть в зоне конфликта такую же важную роль, как и самолеты, поэтому Украина очень сильно нуждается в них.

Глава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что Центризбирком делает все возможное для подготовки выборов в новых российских регионах, но в случае необходимости может отложить их проведение. Она добавила, что электронное голосование в новых регионах применяться пока не будет, поскольку это сложно реализовать технически.

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции». Лидер партии Леонид Слуцкий уточнил, что речь идет об увековечивании городов, жители которых внесли огромный вклад в выполнении задач СВО.

Сергей Шойгу впервые высказался о попытке мятежа в России. По его словам, дестабилизация обстановки провалилась благодаря верности солдат и офицеров присяге и воинскому долгу. Он подчеркнул, что попытка мятежа никак не повлияла на военнослужащих, которые продолжали выполнять свои обязанности.

Фото: mod_russia/t.me Сергей Шойгу

Песков также заявил, что российские спецслужбы и госорганы выполняют свои функции должным образом. По его словам, Путин отметил высокий уровень консолидации ВС РФ и спецслужб в момент попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

Телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что получил данные о финансировании вагнеровцев из своих источников. До этого он сообщил, что ЧВК «Вагнер» получила 858 млрд рублей на выполнение госконтрактов.

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