Украина готовила «пернатую» бомбу: новости СВО на вечер 26 мая Последние новости об СВО на Украине

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Самолет с ракетами Storm Shadow

В ночь на 26 мая российские военные нанесли удары высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ, заявили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, все назначенные цели были достигнуты и поражены. Кроме этого, российские средства ПВО перехватили в зоне СВО ракету «Гром-2», две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и 10 реактивных снарядов от РСЗО HIMARS ВСУ, отметили в ведомстве.

Также в Минобороны сообщили, что подразделения ВДВ на Артемовском направлении последовательно отражают все атаки ВСУ. На опубликованных в Сети кадрах видно, как гаубица артиллерии ВДВ Д-30 ведет огонь по украинским военным в сторону лесопосадки.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов рассказал, что на Украине до начала спецоперации собирались штаммы вируса птичьего гриппа, способные преодолевать межвидовой барьер, в том числе штамм H5N8 с летальностью до 40%. По его информации, это происходило на территории биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области. Кириллов утверждает, что инициатором данной работы был якобы Пентагон.

В ночь на 26 мая борт с тремя бойцами Росгвардии, вызволенными из украинского плена, приземлился в Москве. Трое разведчиков из Северной Осетии и Ставропольского края провели в плену восемь месяцев. Далее их доставят в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии для реабилитации.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал брать в плен как можно больше российских военнослужащих. По его словам, при обмене это поможет вернуть на родину больше украинских военных.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные за сутки нанесли около 200 ударов по территории региона. По его словам, в одном лишь селе Козинка Грайворонского округа было зафиксировано 132 прилета со стороны Украины. Нападения были зафиксированы в Белгородском, Волоконовском, Краснояружском районе, а также в Грайворонском и Шебекинском округах Белгородской области.

Фото: vvgladkov/t.me Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

О нескольких случаях он рассказ подробно. Так, утром 26 мая украинские военные обстреляли населенные пункты Грайворон и Глотово Белгородской области, куда несколькими днями ранее заходили диверсионно-разведывательные группы ВСУ. По его словам, в результате удара по Грайворону были повреждены пять зданий, автомобиль, газопровод и линия электропередачи. Пострадавших нет.

Кроме этого, Telegram-канал Baza сообщил, что вечером 25 мая украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на здание «Газпрома» под Белгородом. По данным канала, в результате атаки никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По словам Гладкова, житель Белгородской области, погибший во время захода группы украинских диверсантов на территорию региона, скончался не из-за ранений, а от выстрела в голову. По данным Telegram-канала SHOT, убитый являлся командиром отделения Преображенского батальона. По информации канала, он пытался вывезти супругу в безопасную зону, однако позднее был убит украинскими диверсантами. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев раскрыл детали взрыва в Краснодаре. По его словам, причиной взрыва на Морской улице стало падение двух беспилотников. Он уточнил, что в результате происшествия повреждены здания, однако ущерб жизнеобеспечивающей инфраструктуре не нанесен, жертв нет. Telegram-канал SHOT опубликовал несколько видеозаписей прилетов дронов и взрывов в Краснодаре. Видео засняли местные жители. На одном из них видно, как беспилотник снижается к домам, после чего происходит взрыв.

Baza также сообщила, что 25 мая пограничники сбили из автомата беспилотник с взрывчаткой около села Стратива в Брянской области. По данным канала, два БПЛА поочередно сбросили взрывчатку в поле. Никто не пострадал. Минобороны России не комментировало данную информацию.

SHOT сообщил, что российская система ПВО сбила неизвестный объект в районе военного аэродрома в Морозовске Ростовской области. По данным канала, это могла быть ракета украинского ракетно-тактического комплекса «Гром». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук утверждает, что на юге России сохраняется высокий уровень безопасности для туристов. По его мнению, недавние взрывы беспилотников в Краснодаре и Ростовской области не должны вселять неуверенность и сеять панику. При этом военный эксперт Виктор Баранец считает, что полностью гарантировать безопасность российских курортов в связи с украинским конфликтом невозможно. По его словам, маловероятно, что на пляж прилетит украинский снаряд, хотя учитывать такую вероятность при поездке на курорт нужно.

По мнению Героя России генерал-майора авиации Сергея Липового, в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае необходимо срочно усилить противовоздушную оборону для защиты от украинских беспилотников. Он считает, что в южных регионах необходимо поставить дополнительные установки по типу «Панциря» и «Осы», поскольку они на деле доказали свою эффективность.

При этом Герой России подчеркнул, что единственный способ обезопасить российское небо от украинских беспилотников — полностью уничтожить места их базирования и склады с боеприпасами. По его словам, в распоряжении ВСУ порядка шести-семи тысяч различных БПЛА и Киев не скрывает, что хочет нанести с их помощью максимальный ущерб России.

Губернатор области Роман Старовойт в свою очередь заявил, что члены подразделений территориальной обороны Курской области и других приграничных регионов должны иметь право на использование оружия в учебных стрельбах и при контртеррористических операциях. По его словам, оружие должно выдаваться исключительно при необходимости, а храниться оно будет в заранее подготовленных зонах.

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По словам руководителя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт в Энергодаре. Он уточнил, что покушение готовилось на журналиста одного из федеральных СМИ.

SHOT сообщил, что в Крыму раскрыт украинский агент, который передавал спецслужбам Украины информацию из закрытых баз. По информации канала, он работал следователем в местном МВД и имел доступ к секретной информации. Минобороны информацию не комментировало.

Взрывы гремели не только на российских территориях. Так, украинское издание «Общественное» сообщило, что несколько взрывов произошло в городе Днепре, где ранее была объявлена воздушная тревога. Позже Зеленский рассказал, что одна из ракет попала в здание поликлиники. По его словам, один человек погиб, еще 15 человек получили ранения.

В министерстве обороны Украины заявили, что Киеву потребуется 48 истребителей F-16 для реализации военных планов. Таким образом, власти страны рассчитывают получить четыре эскадрильи.

Также стало известно, что Минобороны Канады передаст Украине 43 ракеты ближнего радиуса действия AIM-9. В ведомстве добавили, что Канада в ближайшие недели отправит один миллион патронов калибра 5,56 миллиметра и 4800 автоматов. Таким образом, к лету Киев получит больше 20 тысяч единиц стрелкового оружия и 2,4 миллиона патронов.

По словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, лидеры стран Запада не осознают, что при определенных условиях по Украине может быть нанесен превентивный ядерный удар. Он уточнил, что партнеры Киева в ближайшее время могут передать ВСУ самолеты, а впоследствии и ядерное оружие. Он подчеркнул, что именно эти действия и сподвигнут Россию на нанесение превентивного удара.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине. По его мнению, страны Запада спекулируют подобной риторикой, однако у них нет никаких доказательств того, что Россия намерена нанести ядерный удар.

Оценивая степень оснащения российской армии, Медведев заявил, что военнослужащим, участвующим в боевых действиях на Украине, хватает боеприпасов. По его словам, на сегодняшний день российская промышленность встала на новые рельсы и начала производить значительно больше снарядов. При этом он отметил, что служащие штурмовых отрядов должны куда лучше обеспечиваться боеприпасами и с этим могут возникать проблемы.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне СВО

Эксперты Financial Times утверждают, что ВСУ столкнутся с интенсивными обстрелами артиллерии ВС РФ, если решатся на контрнаступление. По их мнению, большой проблемой для украинской армии станет российская оборонительная линия, в случае попытки прорвать укрепления ВСУ понесут большие потери.

По мнению генерала США Бена Ходжеса, погодные условия станут одним из ключевых факторов, влияющих на начало украинского контрнаступления. Вторым фактором он назвал состояние ВСУ и ВС РФ, которые могут быть ослаблены после сражений за Артемовск.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что военный конфликт России и Украины ни в коем случае не должен быть заморожен. По его словам, при подобном развитии событий российская сторона сможет «узаконить свои территориальные приобретения». Он считает, что единственным правильным способом разрешения конфликта является вывод российских войск с Украины.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев утверждает, что заморозка украинского конфликта станет шагом к недопущению дальнейшего обострения, которое может быть чревато тяжелыми последствиями для всех сторон. По его словам, даже западные политики осознают риски движения в сторону обострения ситуации.

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