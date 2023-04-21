Украине дали карт-бланш на обстрелы России: новости СВО на вечер 21 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

21 апреля Минобороны России сообщило, что за последние сутки штурмовые отряды при поддержке ВДВ пресекали попытки ВСУ контратаковать на флангах в районе Артемовска. В западной части города продолжаются бои. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по подразделениям украинской армии в районах населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино.

В российском военном ведомстве также рассказали, что за сутки в результате действий ВС РФ на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО погибли около 430 украинских военных. Были уничтожены 33 единицы военной техники.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске. Он подчеркнул, что это произошло после того, как «музыканты» взяли под свой контроль часть дороги, по которой идет снабжение ВСУ.

Позднее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление предпринимателя Евгения Пригожина, который опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском. Бизнесмен добавил, что украинские силы в городе находятся в оперативном окружении.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что котел для ВСУ захлопнется в Артемовске, когда ЧВК «Вагнер» и ВС РФ перережут любые пути снабжения противника боеприпасами и техникой, а также лишат украинских военных возможности ротировать состав и эвакуировать раненых. Он отметил, что для полного окружения необходимо блокировать все дороги, ведущие в город. Липовой уточнил, что как только котел захлопнется, бойцы ВСУ либо сдадутся в плен, либо их убьют.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Успехи российской армии в Артемовске признала и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, ВСУ проводят оборонительные и атакующие мероприятия, однако обстановка в городе остается напряженной.

При этом собеседник РИА Новости, находящийся в Артемовске, заявил, что ни о каком окружении украинских войск в городе пока речи не идет. Он добавил, что сейчас основные бои ведутся в лесу возле трассы, ведущей к населенному пункту Хромово.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в городе Клинцы на территорию жилого дома рухнул украинский беспилотник. По его словам, в результате инцидента дом был частично разрушен, пострадавших нет.

Об обстрелах со стороны ВСУ сообщил и курский губернатор Роман Старовойт. По его словам, украинский беспилотник ударил по трактору-погрузчику, возводившему фортификационные сооружения в селе Гуево. Глава региона отметил, что в результате атаки была повреждена строительная техника. Пострадавших нет.

Между тем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные попытались применить против ВС РФ химическое оружие на Запорожском направлении. По его словам, один из российских военнослужащих пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Комментируя эту новость, член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что Украина могла получить химическое оружие от стран Запада или разработать собственное. Он также отметил, что в связи с появлением у ВСУ химоружия необходимо в срочном порядке восстанавливать российскую систему защиты от него. По словам депутата, у России всегда были отличные средства защиты, поэтому сделать это будет несложно.

В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что Россия должна сформировать прогрессивные силы по борьбе с неонацизмом и каналы коммуникации с западным обществом внутри стран. Парламентарий отметил, что для этих целей в Минск прибыла делегация Госдумы во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, где она участвует в антифашистском форуме.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что обстрелы и другие диверсии украинских военных на территории России допустимы, если нет угрозы жизни мирным жителям. По его мнению, солдаты ВСУ могут предпринять такие действия для отрезания путей снабжения российской армии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал после визита в Киев, что все страны — члены Альянса дали предварительное согласие на вступление Украины в организацию. При этом он подчеркнул, что сейчас главной задачей для военно-политического блока является «обеспечение победы Украины над Россией».

Фото: president.gov.ua Йенс Столтенберг

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова генсека НАТО подтверждают агрессивную сущность этой организации. Он добавил, что военно-политический блок не отказался от планов поглощения и втягивания Украины в свой состав.

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев заявил, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО. По его словам, если Украина станет членом Североатлантического альянса, для России появится новый источник военной опасности. Это не в интересах страны, отметил он.

В свою очередь бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал НАТО клубом самоубийц. Он посоветовал генсеку НАТО «защелкнуть клюв» и пожаловался на то, что раньше в Альянсе было гораздо больше адекватных представителей с «чувством здравого смысла и инстинктом самосохранения».

Как заявил экс-генерал армии США Бен Ходжес, контрнаступление ВСУ может начаться через несколько недель на южном фронте. По его мнению, маневр украинских сил будет проходить на узком участке фронта с целью перерезать сухопутный коридор в Крым.

Командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук сообщил, что зенитный ракетный комплекс Patriot, поставленный ранее странами Запада, уже находится на боевом дежурстве. Он добавил, что на вооружении ВСУ также есть западные ЗРК NASAMS, IRIS-T, SAMP/T, Crotale и Gepard.

МИД России заявил, что экстремистские высказывания представителей украинских властей и их действия подтверждают необходимость продолжения боевых действий. В ведомстве отметили, что цель СВО заключается в денацификации и демилитаризации Украины.