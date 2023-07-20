ВСУ впервые пустили в ход кассетные снаряды: новости СВО на вечер 20 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России в ночь на 20 июля продолжили нанесение «ударов возмездия» в районе Одессы и области. Высокоточным оружием были поражены цеха производства и места хранения безэкипажных катеров. Также были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева. На Донецком направлении успешно отражены 16 атак противника.

Как заявила пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк, в результате ударов, нанесенных по Одессе в ночь на 20 июля, повреждения получили административные здания и объекты логистики. По ее словам, также были зафиксированы прилеты по складским помещениям.

По словам главы Днепропетровской военной администрации Сергея Лысака, один из объектов инфраструктуры, расположенных на территории региона, получил повреждения в результате ночного ракетного удара. Речь идет о здании агрофирмы.

Представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что военнослужащие ВС России уничтожили две украинские лодки при попытке ВСУ форсировать Днепр в районе Антоновки. В результате огневого поражения были убиты 12 солдат противника.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские войска остановили наступление ВСУ в районе села Работино в Запорожской области. Он отметил, что ВСУ не удалось вклиниться в первую линию обороны.

Фото: МО РФ

По словам командира батальона «Шторм Z» с позывным Али, российская армия заняла несколько опорных пунктов ВСУ в районе Каменского на Запорожском направлении. Он подчеркнул, что украинские военные несут серьезные потери.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что военнослужащие ВС РФ постепенно создают плацдарм на Купянском направлении. По его словам, солдаты закрепляются на позициях, ранее отбитых у ВСУ. При этом Марочко подчеркнул, что часть рубежей была практически полностью уничтожена ударами авиации ВКС РФ.

Марочко также рассказал, что ВСУ увеличили число атак на российской линии обороны на Артемовском направлении. Он добавил, что на Донецком направлении ВСУ стали атаковать в три раза чаще.

Правительство Крыма ввело режим ЧС в поселке Раздольное после атаки беспилотника ВСУ. В результате удара погибла девочка-подросток. По данным Telegram-канала «Mash на волне», девочка ушла из дома без разрешения родителей, она хотела встретить рассвет с подругой. Когда она проходила мимо здания магазина, по нему попал дрон. Ребенка доставили в больницу без сознания и признаков дыхания. Врачи не успели ей помочь, она скончалась на операционном столе.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в центральной части полуострова был сбит беспилотник ВСУ. Он добавил, что пострадавших нет, и призвал крымчан сохранять спокойствие.

Фото: РИА Новости

Хакерская группа RaHDit обнародовала карту с маршрутами гражданских судов, которые могли быть использованы для запуска морских беспилотников, атаковавших Крымский мост. Судя по снимкам, в военной операции могли быть задействованы танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.

В ответ в компании BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A. заявили о непричастности танкера Beks Loyal к атаке на Крымский мост. В момент подрыва моста танкер находился далеко от места происшествия, отметили в компании.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что киевские власти и ВСУ будут привлечены к ответственности за противоправные действия, преступления против несовершеннолетних, атаки на Крым и другие российские регионы. Он отметил, что «никто не будет забыт», все причастные понесут наказание.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории региона 82 боеприпаса. По его словам, в результате обстрелов никто не пострадал. В ряде районов области наблюдаются перебои с электроэнергией. Гладков добавил, что в городе Шебекино был сбит беспилотник ВСУ.

Позднее Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли село Смородино. По его словам, никто не пострадал. Получили повреждения несколько домов и объекты инфраструктуры.

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские войска утром обстреляли село Вязовое в Белгородской области. По сведениям канала, было зафиксировано минимум семь прилетов. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Также SHOT сообщил, что ВСУ попытались нарушить работу сотовой связи в приграничном районе Брянской области. По информации канала, с этой целью они атаковали вышку, задействовав беспилотник со взрывным устройством. По данным SHOT, дрон достиг цели, влетев в вышку сотовой связи, однако заряд не сдетонировал. В итоге БПЛА рухнул на землю. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, военное руководство страны сформировало плацдарм для штурма Артемовска. Генерал добавил, что военную операцию удастся осуществить с минимальным количеством потерь.

Financial Times пишет, что ВСУ развернули широкомасштабное контрнаступление, не представляя, какую ловушку им уготовили российские военные. Как рассказали украинские солдаты, даже современная западная техника оказалась беспомощной против минных полей, расположенных вдоль линии обороны ВС РФ.

Военный обозреватель Алексей Суконкин сообщил, что минные поля, созданные российской армией в зоне СВО, стали непроходимыми для ВСУ. Эксперт подчеркнул, что украинские военные не продвинулись дальше «предполья» оборонительных рубежей ВС РФ.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский рассказал, что обстановка на линии соприкосновения ВСУ и ВС РФ остается стабильно напряженной на всех направлениях. По его словам, на Угледарском направлении украинская армия безуспешно пытается прорвать российскую линию обороны.

Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что украинские военные не смогли добиться успеха спустя почти два месяца после начала контрнаступления из-за упорства российской армии. По его словам, медленное продвижение ВСУ также связано с оборонительными укреплениями, возведенными на линии соприкосновения.

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что российская армия уничтожила большую часть опытных частей ВСУ. По его мнению, Украина не сможет быстро восполнить потери, так как не успеет подготовить солдат для отправки на передовую с должными знаниями ведения боя.

Издание The Washington Post сообщило, что бойцы ВСУ впервые применили кассетные боеприпасы в зоне боевых действий. По словам украинских чиновников, снаряды используются на юго-востоке Украины.

По данным WP, Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой запчастей, необходимых для ремонта БМП Bradley и другой западной техники. Механики вынуждены использовать некоторые бронемашины в качестве «доноров». Они заменяют исправные части на неисправные, а затем отправляют БМП на ремонт в Польшу.

Издание Politico пишет, что страны Запада смещают фокус военной поддержки Украины с поставки новых вооружений на ремонт ранее переданных. Вопрос восстановления имеющейся у ВСУ техники стоит довольно остро на фоне пробуксовывающего контрнаступления.

Тем не менее CNN сообщает, что США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине. Киеву передадут ракеты к комплексам NASAMS и Patriot, а также другое вооружение на общую сумму $400 млн.

Фото: shutterstock.com NASAMS

Китайский обозреватель Чэнь Фэн заявил, что если Запад перестанет оказывать военную и финансовую помощь Украине, ей придет конец. Он также отметил, что надеждам Украины присоединиться к НАТО не суждено сбыться.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мобилизация на Украине носит насильственный характер. По ее словам, от этого страдают жители всех регионов, в том числе и Закарпатья, где проживают этнические венгры.

Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 20 июля власти страны выступят против выделения дополнительной помощи Киеву в €20 млрд. Министр отметил, что Будапешт также потребует от Украины предоставить отчет о ранее выделенных €10 млн.

Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, двухсторонние договоры о гарантиях безопасности для страны могут быть заключены до конца текущего года. По его мнению, эти соглашения не потребуют долгой подготовительной работы.

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Адам Ходж рассказал, что российские силы могут в скором времени атаковать гражданские суда в Черном море и возложить ответственность за это на Украину. По его словам, Москва уже заложила морские мины на подходах к украинским портам.

Захарова заявила, что завод немецкой компании Rheinmetall по производству и ремонту бронетехники на Украине станет законной целью российских военных, если будет построен.

Представитель МИД также сообщила, что слова канцлера Австрии Карла Нехаммера о поддержке инициативы Бразилии по мирному разрешению ситуации на Украине — позитивный сигнал. По ее мнению, это говорит о понимании в Вене необходимости урегулирования на основе реалистичных планов, а не ультимативных.

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