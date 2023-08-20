Контрнаступление ВСУ зашло в тупик: новости СВО на вечер 20 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

В Минобороны России сообщили о перехвате трех украинских беспилотников самолетного типа на территории Белгородской области.

Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, 19 августа ВСУ выпустили 156 снарядов по территории области. Обстрелам подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский районы и Шебекинский городской округ. По словам губернатора, ни в одном из населенных пунктов области пострадавших нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ на железнодорожный вокзал в Курске была частично разрушена первая платформа, а также крыша здания вокзала и фасад. По его словам, в момент удара беспилотника в здании вокзала находились около 50 человек, все они были моментально эвакуированы. Глава региона рассказал, что из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, остальные были отпущены домой после осмотра врачей.

При атаке украинских беспилотников на Москву была временно ограничена работа столичных аэропортов Домодедово и Внуково. В Росавиации рассказали. что шесть авиарейсов были перенаправлены в Шереметьево, а также в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. После снятия ограничений пассажиров доставили в аэропорты назначения.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах, украинский дрон ударил по электроподстанции в Судже Курской области. Он отметил, что энергообъект получил повреждения. По словам собеседника, без света остались более пяти тысяч человек. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что два украинских беспилотника упали на территории воинской части в Каменске. Кроме того, дрон-камикадзе упал недалеко от Новошахтинска. По словам Голубева, военные решили не сбивать БПЛА из-за их малых размеров. В результате атак беспилотников пострадавших и разрушений нет. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские военные нанесли удар по химическому концерну «Стирол». По его словам, в результате обстрела была повреждена инфраструктура предприятия.

Как заявил источник ТАСС в экстренных службах, 19 августа ВСУ обстреляли три населенных пункта левобережной части Херсонской области. Удары наносились по Алешкам, Казачьим Лагерям и Новой Каховке. В результате атаки погиб мирный житель, два человека были ранены.

По мнению сенатора Григория Карасина, ВСУ предпринимают попытки атак по городам России при помощи беспилотников из-за безысходности. По его словам, таким образом Киев отчаянно пытается отвлечь внимание от провалов контрнаступления.

Министерство обороны России сообщило, что бойцы ВС РФ за сутки отразили 23 атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях в зоне СВО. Всего за сутки в результате действий российских войск были уничтожены около 705 бойцов ВСУ и 48 единиц техники, три склада боеприпасов и 23 беспилотника. Кроме того, была пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

В холдинге «Высокоточные комплексы» рассказали, что российский военный снайпер поразил из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 20 украинских солдат и две боевые бронированные машины ВСУ. Огонь велся с дистанции 1,7 км.

Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке считает, что для Украины остались только негативные варианты развития событий на поле боя. Он также отметил, что Запад несет ответственность за сложившуюся в стране ситуацию.

The Washington Post отмечает, что ВСУ оказались в плачевном положении после несколько месяцев отчаянных и безуспешных попыток прорвать российскую оборону. Издание пишет, что украинское командование практически исчерпало все свои возможности, что говорит о провале важнейшей операции ВСУ.

Журналисты Die Welt считают, что Украине потребуется мобилизовать три миллиона граждан, чтобы справиться с ВС РФ. Издание отмечает, что, несмотря на сокращение населения, в стране сейчас проживает более 30 млн человек.

По словам обозревателя The Wall Street Journal Маркуса Уокера, некоторые американские политики считают, что Украина должна отдать часть своих территорий России, поскольку в противном случае боевые действия могут продолжаться бесконечно. По его словам, Киеву могут предложить членство в НАТО или вступление в Евросоюз. Уокер заявил, что страны Альянса не верят в победу Украины и хотят избежать постоянного военного конфликта.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Британский полковник в отставке и обозреватель Telegraph Ричард Кемп сказал, что у НАТО больше нет надежд на победу Украины в конфликте. В Альянсе считают, что мирное соглашение предполагает отказ Киева от территорий в пользу России, добавил он.

Ветеран американской разведки Скотт Риттер подчеркнул, что конфликт на Украине находится на финальной стадии. По его мнению, ВСУ практически утратили боевой потенциал и не в состоянии двигаться вперед.

Также Риттер заявил, что военная техника, которую США поставляют Украине, является «стопроцентным мусором». По его мнению, такая помощь только вредит украинским военным.

Американские чиновники признали в беседе с Financial Times, что в США не производят столько баллистических ракет, сколько необходимо Украине для обеспечения преимущества на поле боя. По их словам, в следующем году Вашингтон, вероятно, сократит поставки ВСУ летального оружия.

При этом источники The New York Times в оборонных кругах сообщили, что Пентагон планирует восполнить запасы вооружений украинской армии зимой. В Вашингтоне рассчитывают, что снижение интенсивности боевых действий на Украине в зимнее время позволит утолить «ошеломляющий голод» ВСУ по артиллерийским боеприпасам.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды. Он обсудил поставки Киеву истребителей американского производства F-16 с премьер-министром Марком Рютте.

При этом командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал, что украинские военные уже имеют определенный опыт эксплуатации F-16. По его словам, на территории Украины ранее проводились учения, в ходе которых были задействованы американские истребители.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Воздушные силы ВСУ на сегодняшний день не получили американские истребители, поэтому вынуждены компенсировать их отсутствие беспилотниками.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official Владимир на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что российской артиллерии недостает дальности стрельбы, чтобы эффективнее поражать ракетные установки ВСУ, которые обстреливают Донецк. По его словам, сложно поразить РСЗО противника с прицельной дальностью огня около 40 километров, если «максималка» российских установок — порядка 25-30 километров.

The Wall Street Journal пишет, что западные правительства заинтересованы в прекращении боевых действий на Украине, однако их мало волнуют интересы этой восточноевропейской страны. Некоторые официальные лица рассматривают варианты крупной сделки, которая не понравится Киеву, отмечает издание.

По словам бизнесмена Олега Дерипаски, мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться в конце сентября. По его словам, власти США постоянно раскручивают военные конфликты и напряженность по всему миру, что негативно влияет на американскую экономику. Предприниматель считает, что сейчас Вашингтону нужно найти компромисс с «врагами Америки».

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