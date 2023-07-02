США сделали крайними в провале наступления ВСУ: новости СВО на вечер 2 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

2 июля Минобороны РФ сообщило, что военные завершили уничтожение бойцов ВСУ, которые высадились на острове Антоновский близ Антоновского моста. В ведомстве уточнили, что в течение суток на Херсонском направлении в зоне СВО были убиты около 20 украинских военных, а также уничтожены четыре единицы техники.

Также в Минобороны рассказали, что военнослужащие ВС РФ пресекли 15 попыток наступления ВСУ на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Суммарно за сутки в результате действий российских сил в зоне СВО были убиты около 665 украинских военных и уничтожены 46 единиц техники, 14 БПЛА и три склада с боеприпасами ВСУ.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил США и Запад в провале украинского контрнаступления. По его словам, руководители западных держав не смогли вовремя передать Киеву необходимое оружие, из-за чего бойцы ВСУ потерпели крах. Он предположил, что Киев изначально собирались «загнать» в мирные переговоры с Москвой.

По данным Newsweek, у стран Запада почти закончились запасы переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger для украинской армии. Военный эксперт Аллан Орр подчеркнул, что отсутствие большого количества ПЗРК затрудняет наступательные действия ВСУ, так как без контроля воздушного пространства украинские военные не могут пройти российские линии обороны — по ним постоянно работает авиация.

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что заявления Киева о втором этапе контрнаступления Вооруженных сил Украины являются пропагандой, поскольку у украинской армии нет для этого ни сил, ни средств. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно предоставить западным кураторам «какой-то результат», поэтому ВСУ могут имитировать атаки, бросать в бой личный состав и технику. Однако прорыва ждать не стоит, добавил эксперт.

Президент Сербии Александр Вучич выразил опасение, что украинское контрнаступление может привести к обострению ситуации в Косово накануне саммита НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. По мнению главы государства, ВСУ предпримут новые наступательные действия в течение двух дней в районе Артемовска, Энергодара и Мелитополя.

Telegram-канал Mash сообщил, что село Забужевка Беловского района Курской области впервые подверглось обстрелу ВСУ. По данным канала, по населенному пункту было выпущено более десяти снарядов. Минобороны и местные власти не комментировали эту информацию.

Mash также сообщил, что БПЛА самолетного типа был сбит над элитным поселком Нижний Ольшанц под Белгородом. По данным канала, никто не пострадал. Минобороны России и местные власти не комментировали данную информацию.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, более 50% крупных и средних предприятий в Шебекинском городском округе вернулись к работе после многочисленных обстрелов ВСУ. Он подчеркнул, что с 3 июля частично возобновит работу фабрика по производству макаронных изделий. По словам главы региона, Шебекино постепенно возвращается к прежней жизни.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что гражданам страны необходимо уехать за границу перед наступлением ВС России осенью. Он добавил, что Зеленскому нужно срочно подписать мирное соглашение с РФ. Минобороны России не комментировало это заявление.

По данным немецкого издания Bild, на Украине стали проводить учения по оказанию первой медицинской помощи при радиоактивном загрязнении. Эти мероприятия организованы из-за обострения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что подготовкой ядерной провокации на Запорожской атомной электростанции со стороны Киева занимаются спецслужбы Великобритании. По его словам, британцы сотрудничают с Главным управлением разведки и Службой безопасности Украины и разрабатывают сценарий провокации.

Командующий ВВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил о необходимости поставок военных кораблей со стороны Запада. По его словам, такая помощь позволит Украине стать «морским государством, а не государством у моря».

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Киев потерял свой суверенитет в ходе СВО, не следует воспринимать всерьез. Он прокомментировал высказывание венгерского лидера словами «бла-бла-бла». Также Орбан заявил, что единственным способом для Украины дать отпор российским войскам является вступление в НАТО.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Дмитрий Кулеба

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Украину Землей Санникова. По его словам, этой страны «на самом деле не существует», а Киев претендует на области, которые ранее входили в состав Российской империи. Таким образом Медведев прокомментировал слова Зеленского о планах вернуться к границам 1991 года.

Рогов при этом отметил, что возврат Украины к границам 1991 года может означать восстановление единого государства, частями которого были РФ и Украины.

Обозреватели Global Times считают, что для США и их союзников по НАТО украинский кризис не столько трагедия, сколько возможность. По мнению китайских журналистов, прикрываясь поддержкой Киева, Альянс реализует собственные цели, направленные на ослабление России.

По словам военнослужащего ВС РФ с позывным Бага, военные 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских солдат сложить оружие под Белогоровкой в Луганской Народной Республике. Он добавил, что после этого они смогут вернуться к женам и детям.

Хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины вывезли некоторые экспонаты незадолго до выхода из города. По его словам, они использовали учреждение как боевую позицию.

«Известия» пишут, что российские военнослужащие 150-й дивизии используют в зоне СВО оружие собственной разработки под названием «Градомет». Одним из его преимуществ является то, что ему не нужны полноценные снаряды. Для стрельбы из «Градомета» используется боеприпасы, сошедшие с линии при ведении огня из большой ракетной установки «Град».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российский лидер Владимир Путин после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» укрепил свои позиции внутри страны и во всем мире, поскольку не допустил кровопролития и смуты. Он отметил, что во время событий 23–24 июня в РФ никто не поддержал движение бойцов частной военной компании «Вагнер» на Москву, тогда все сплотились вокруг главы государства. По мнению Володина, если бы Путин руководил страной в 1917 и в 1991 годах, революции и развала СССР не произошло бы.

Читайте также:

ВСУ готовятся ко второму этапу контрнаступления: новости СВО на утро 2 июля