Киев вспомнил про «грязную» ядерную бомбу: новости СВО на вечер 19 июня Последние новости об СВО на Украине

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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что украинское военное командование может продолжать проводить работы по созданию «грязной» ядерной бомбы. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что на площадку хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле были отвезены два неизвестных контейнера. Нарышкин допустил, что там находится облученное топливо с Ровенской АЭС.

В ночь на 19 июня Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по местам хранения техники ВСУ иностранного производства. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, также были поражены два склада боеприпасов армии Украины в районе города Запорожье. Все заданные цели были достигнуты.

Также Минобороны РФ показало кадры, как российские военнослужащие захватили брошенный французский танк AMX-10RC вблизи населенного пункта Новодонецкое в ДНР. На опубликованном видео видно, что возле боевой машины лежит инструкция по применению. В Минобороны уточнили, что всего на окраинах поселка Новодонецкое брошено около 50 единиц военной техники ВСУ.

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Кроме этого, Минобороны РФ показало попадание в крышу башни немецкого танка Leopard 2A6 на Запорожском направлении российским дроном-камикадзе. На видео дрон попадает в самый последний момент точно в крышу танка.

Фото: МО РФ

Как заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ на Купянском направлении также пресекли попытку прорыва украинских войск. Он уточнил, что бои велись в районе населенного пункта Стельмаховка. По словам военного эксперта, отразить наступление получилось с помощью аэроразведки.

Утром 19 июня город Валуйки Белгородской области попал под мощный обстрел со стороны Украины. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки пострадали семеро жителей Валуйского городского округа. Он уточнил, что среди раненых один ребенок, у него травма ключицы. Большинство пострадавших получили ранения от осколков. Кроме этого, в результате обстрелов в районе были повреждены девять жилых зданий, включая пять многоквартирных домов, а также автомобили и хозпостройки.

Также утром под огнем ВСУ оказалась и Курская область. Как рассказал глава региона Роман Старовойт, украинские военные обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены хозпостройки и несколько автомобилей. Кроме этого, под огонь попала линия электропередачи, в районе частично пропало электричество.

Фото: t.me/gubernator_46

Позднее Telegram-канал SHOT сообщил, что дрон-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области. По информации канала, БПЛА рухнул возле подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. При падении беспилотник взорвался. Минобороны России и местные власти не подтверждали эту информацию.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в ночь на 19 июня российские силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника в небе над полуостровом. По его словам, в результате отражения атаки пострадавших нет. О разрушениях он не сообщил.

В Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области Владимиром Епифановым. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, чиновник, а также его секретарь и охранник, находившиеся в машине, получили сильные ожоги.

Незадолго до этого в ФСБ сообщили, что в Запорожской области была предотвращена серия терактов. В ведомстве уточнили, что теракты готовились военной разведкой Украины и были направлены против представителей военной администрации и сотрудников правоохранительных органов региона.

По мнению политолога Евгения Михайлова, восстанавливать Каховскую гидроэлектростанцию начнут только после полного окончания военной операции или при максимальном отдалении противника от границ. Он отметил, что сейчас необходимо укреплять ПВО вокруг объекта, а также брать под контроль близлежащие территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будет сложно обеспечить безопасность членов комиссии ООН, которая собиралась проинспектировать территории рядом с Каховской ГЭС. По словам представителя Кремля, этот район постоянно обстреливают. Таким образом Песков ответил на жалобы представителей организации на то, что Москва не давала им доступа на территории левобережья Днепра.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости Затопленный дом в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС

Также он рассказал, что диалог по инициативам африканских лидеров, касающимся урегулирования конфликта на Украине, с президентом России Владимиром Путиным продолжится на саммите Россия — Африка, который пройдет в июле. Он предположил, что некоторые предложения африканской инициативной группы могут реализоваться.

Как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, мирный план урегулирования ситуации на Украине, предложенный президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, невыгоден для Запада. Она отметила, что европейские политики не говорят о мирном пути разрешения конфликта.

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов рассказал, что депутаты предложили обменивать осужденных за противодействие СВО на содержащихся в украинских тюрьмах пророссийских граждан. Он называет эту процедуру «обменом гражданскими пленными». По его словам, в рамках данного процесса заключенные в России политики Алексей Навальный, Илья Яшин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут быть переданы Украине. Также он заявил о намерении попросить у представителей офиса украинского омбудсмена обсудить с западными партнерами возможность передачи России основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Кузнецов подчеркнул, что идея об обмене «гражданскими пленными» была направлена директору ФСБ РФ Александру Бортникову. По его словам, это необходимо для спасения жизни людей и укрепления репутации России. Кузнецов добавил, что речь идет об освобождении содержащихся в тюрьмах и СИЗО пророссийских граждан Украины, обвиняемых в оказании помощи ВС России и сотрудничестве с Москвой. В обмен на них Россия должна передавать своих диссидентов, убежден депутат.

Обозреватель Питер Сучиу заявил, что российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» успешно наносит удары по подразделениям Вооруженных сил Украины. Эксперт отметил, что боевая машина может нести несколько тон ракет и снарядов, а также имеет автоматическую пушку с 30-миллиметровым калибром. Некоторые вертолеты Ка-52 также оснащены инфракрасной камерой переднего обзора для наведения по целям.

Фото: МО РФ Вертолет Ка-52 «Аллигатор» ВКС РФ отправляется на выполнение боевого задания в ходе специальной военной операции

Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард отметил, что каждые полчаса на Украине гибнут десятки солдат ВСУ. По его словам, в последних военных конфликтах в Афганистане и Африке погибло гораздо меньшее число военнослужащих.

Как считает политолог Дмитрий Леви, США будут готовы прекратить поставки оружия ВСУ только в случае переосмысления целесообразности своего участия в украинском конфликте. Он отметил, что теоретически Запад может надавить на Вашингтон для прекращения боевых действий.

Также Леви высказал мнение, что украинский конфликт сможет завершиться только тогда, когда мир станет экономически выгодным для американских элит и Запада. Он пояснил, что решение в сторону переговоров будет принято, когда США захотят восстанавливать торговлю с Россией, а инвестиции в развитие Украины окажутся выгоднее, чем поставки вооружения.

Как сообщило «МК в Бурятии», офицер спецназа из Бурятии, участник военной операции на Украине спасся от потери ноги благодаря купленному женой блокноту. Боец носил подарок в кармане штанов, благодаря чему снайперская пуля, которая могла попасть в кость ноги, прошла через мягкие ткани.

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