Чернигов попал под разрушительный обстрел: новости СВО на вечер 19 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

19 августа Министерство обороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд ВСУ численностью 150 человек, пытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра. В ведомстве отметили, что российской стороне удалось захватить десятки образцов западного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение.

Также в Минобороны заявили, что подразделения Вооруженных сил России заняли опорный пункт и наблюдательный пост ВСУ в ходе боев на Купянском направлении. По словам офицера пресс-центра группировки «Запад» Ярослава Якимкина, украинские войска потеряли на этом участке фронта более взвода солдат.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения дронами «Бобер» пехоты и техники ВСУ под Ореховом на Запорожском фронте. На первом видео показано, как беспилотник поразил вражескую машину в движении, на втором и третьем видно, что удары наносятся по живой силе ВСУ.

Утром 19 августа в пригороде Киева прогремел мощный взрыв. Как заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, взрыв прогремел на складе Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. По его словам, когда специалисты МВД проводили экспертизу взрывчатки, она сдетонировала. Клименко не назвал количество жертв и пострадавших.

Глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус сообщил, что в центре Чернигова прогремели взрывы. По его словам, по городу был нанесен удар баллистической ракетой. По данным источника РИА Новости, удар пришелся по месту сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам. Большинство присутствовавших на мероприятии были действующими украинскими военными.

По словам Клименко, в результате взрыва погибли семь человек, еще 90 были ранены. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Пресс-служба Новокраматорской военно-гражданской администрации заявила, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по территории Новокраматорского машиностроительного завода. По словам мэра Краматорска Александра Гончаренко, в результате обстрелов был уничтожен один из цехов местной фабрики. Предприятие считается одним из крупнейших в мире. Город находится под контролем ВСУ. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Житомирской военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в регионе загорелся объект инфраструктуры после падения обломков сбитого дрона-камикадзе. По его словам, местные жители не пострадали.

Днем 19 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы посадили беспилотник самолетного типа вблизи подмосковного Путилково. По данным ведомства, дрон должен был ударить по объектам в Москве и области. Пострадавших и разрушений нет.

Также Минобороны сообщило, что в ночь на 19 августа украинские войска попытались нанести удар по Крыму зенитной ракетой С-200. В ведомстве уточнили, что атака была успешно отражена российскими военными, никто не пострадал.

В российском военном ведомстве также рассказали, что ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области с помощью беспилотника около 10:00 мск. По данным Минобороны, после удара БПЛА на аэродроме возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Один самолет получил повреждения.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 18 августа украинские военные выпустили 11 снарядов по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Он подчеркнул, что четыре боеприпаса были выпущены из РСЗО «Град». В результате обстрела никто не пострадал, была повреждена линия электропередачи.

Фото: МО Украины

Позднее Гладков рассказал, что средства противовоздушной обороны сработали в Белгороде и в Белгородском районе. Он уточнил, что на подлете к городу была перехвачена воздушная цель. Пострадавших среди населения, а также повреждений гражданской инфраструктуры нет.

Как заявил представитель украинской разведки Андрей Юсов, ВСУ атакуют при помощи беспилотников деловой центр «Москва-Сити», поскольку он является символом процветания России. По его словам, «Москва-Сити» ассоциируется в России с модернизацией, технологиями, а также лично с президентом страны Владимиром Путиным.

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что он лично занимался подготовкой первого взрыва на Крымскому мосту. Он отметил, что для реализации замысла было задействовано втемную множество людей. Рассматривались несколько вариантов удара по мосту, в итоге власти Украины остановились на том, который предусматривал использование фуры со взрывчаткой, добавил Малюк.

Военкор Евгений Поддубный рассказал, что российские военные ликвидировали бойца украинской армии Сергея Рубана в Запорожской области.

На рассмотрение Верховной рады поступил законопроект, в котором предлагается запретить любые территориальные уступки при урегулировании конфликта с Россией. В документе также указывается, что российские войска после окончания столкновений должны быть выведены со всей украинской территории, в том числе из Крыма, который Украина считает своей территорией. Киев считает невозможным пребывание на полусострове кораблей Черноморского флота РФ.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в ответ заявил, что никакие запреты Киева не помешают быть вместе с Россией тем регионам Украины, жители которых приняли такое решение. Он добавил, что запрет не помешает и будущему самоопределению украинских регионов. По словам Цекова, чем больше таких решений, тем выше вероятность продолжения распада Украины.

Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, намерение Вашингтона разрешить союзникам по НАТО передачу Украине истребителей F-16 можно сравнить с несущимся без тормозов поездом. По его словам, администрация президента США Джо Байдена принимает все новые безумные решения в попытках выйти из тупика, в который сама себя загнала.

Фото: Air Force Airman 1st Class Josey Blades F-16

В свою очередь лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что передача украинской армии американских F-16 никак не повлияет на ход боевых действий. По его словам, эти истребители являются последним видом военной техники, которой Вашингтон может поделиться с Киевом. Следующим шагом может стать только подписание мирного договора, уверен Миронов.

Первый министр госбезопасности ДНР полковник запаса Андрей Пинчук отметил, что ВСУ могут совершить крупномасштабную атаку на Россию 24 августа, в День независимости Украины. Он предположил, что удары будут наноситься при помощи беспилотников, а совершенная накануне атака на Экспоцентр в Москве может являться подготовкой к обстрелу.

Военный обозреватель Алексей Суконкин предполагает, что основная цель контрнаступления ВСУ заключается в попытке прорваться к населенным пунктам Токмак и Мелитополь Запорожской области. По его словам, по этой причине украинские войска упорно пытаются прорвать российскую оборону в Работино. Суконкин отметил, что руководство армии Украины посылает на Запорожское направление самые подготовленные подразделения и большое число единиц западной военной техники.

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил, что главной целью боев за Купянск для российской армии было «размотать резервы» ВСУ. По его словам, значительное число резервов ВСУ было сосредоточено на Запорожском направлении.

Как заявили авторы ресурса WSWS, для американских властей истинная цель контрнаступления ВСУ состоит в увеличении потерь в рядах ВС РФ и в ослаблении российской экономики. Западные СМИ представили контрнаступление как решающий поворотный момент в конфликте, но разведка США оценивает его как провальное, поскольку ВСУ не удастся достигнуть поставленных целей, отмечается в материале.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что прекращение военной помощи Украине не приведет к миру. Он подчеркнул, что ЕС пытается делать все, чтобы добиться мирных переговоров, которые признают, что «есть агрессор и пострадавший».

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложью информацию о скором проведении мобилизации на территории региона. Он подчеркнул, что распространяемые в Сети приказы с его подписью о начале мобилизационных мероприятий в области являются фейковыми. Он призвал доверять только официальным источникам информации.

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