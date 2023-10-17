17 октября Министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО за сутки сбили военный вертолет Ми-8 и четыре управляемые бомбы американского производства GLSDB в зоне боевых действий на Украине. В ведомстве добавили, что российские военные уничтожили 34 беспилотника.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО на утро 17 октября, читайте в материале NEWS.ru.
Каких успехов ВС России добились в зоне СВО
Минобороны РФ заявило, что военные обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении, уничтожив американские и польские гаубицы, а также склад боеприпасов в Новоселовке. В ведомстве уточнили, что российские силы отразили несколько атак штурмовых групп ВСУ в районе Клещеевки.
Военкор Андрей Руденко сообщил, что ВС РФ нанесли удары по позициям армии Украины в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР. Он опубликовал видеозапись, на которой показаны результаты обстрелов. По словам Руденко, опорные пункты противника были размещены рядом с разрушенными домами. В Министерстве обороны России не комментировали эту информацию.
Как заявили в оперслужбах Херсонской области, российские военные нанесли удар по месту скопления живой силы ВСУ вблизи острова Алексеевский. В результате атаки погибли 12 украинских военнослужащих, еще четверо были ранены. Также ВС России обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Инженерное. Четверо украинских солдат были убиты, трое — ранены.
За сутки в результате действий российской армии на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были отражены 22 атаки украинских военных. Всего были убиты около 1175 бойцов ВСУ, были уничтожены 63 единицы украинской техники.
Как ВСУ атакуют Россию
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли многоквартирный жилой дом в Куйбышевском районе. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в ночь на 17 октября восемь украинских беспилотников пытались атаковать полуостров. По его словам, все дроны были уничтожены средствами ПВО.
Как сообщил Telegram-канал Mash, в одной из деревень Карачевского района Брянской области был найден украинский беспилотник, оснащенный видеокамерой. По данным канала, дрон упал у железной дороги недалеко от границы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Разработчик зенитного ракетного комплекса «Комар» 3М47-03Э рассказал, что новая версия установки благодаря применению управляемых ракет «Атака» сможет поражать беспилотные катера. Предыдущая версия ЗРК была принята на вооружение Военно-морского флота РФ в 2008 году.
Какое оружие используют ВСУ для ударов по российским военным
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что одно из артиллерийских подразделений ВСУ на Купянском направлении получило неликвидные снаряды. По его словам, речь идет о боеприпасах калибра 152 мм, которые поступили на передовую без укупорки и со следами деформации.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что России стоит считать Украину страной, уже получившей от Запада истребители F-16 и крылатые дальнобойные ракеты ATACMS. Он предложил отодвинуть зону безопасности на 300 км от российских границ. Депутат подчеркнул, что ВСУ обязательно получат самолеты и ракеты и будет слишком поздно защищать границу.
Боевые действия входят в стадию ремиссии
Военкор Александр Сладков заявил, что активные боевые действия в зоне СВО продолжаются, но громких новостей с передовой нет. По его словам, боевые действия «входят в стадию ремиссии». Противник пытается восстанавливать силы, а российская армия ждет результатов от отечественной военной промышленности. Военкор считает, что ВСУ тянут время, что может продолжаться вплоть до холодов.
Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин утверждает, что если Украина предпримет новую попытку контрнаступления, то ее цели останутся прежними. По его словам, речь идет о прорывах к Крыму и Азовскому морю, а также об установлении контроля над новыми российскими регионами. При этом он выразил уверенность, что любые попытки украинской армии оказать сопротивление будут обречены на провал.
Замминистра труда рассказал о ранениях бойцов ВС РФ
Замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко сообщил, что более половины (54%) случаев инвалидности, установленной в результате медико-социальной экспертизы у участников СВО, связаны с ампутацией конечностей. По его его словам, у 80% раненых солдат ампутированы ноги.
Национальная гвардия Украины сообщила о гибели командира 1-го отряда специального назначения ЦСН «Омега» полковника ВСУ Андрея Приймаченко. В ведомстве уточнили, что старший офицер был убит при выполнении боевого задания в ДНР.
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