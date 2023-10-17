ВСУ получили снаряды с дефектами: новости СВО на вечер 17 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

17 октября Министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО за сутки сбили военный вертолет Ми-8 и четыре управляемые бомбы американского производства GLSDB в зоне боевых действий на Украине. В ведомстве добавили, что российские военные уничтожили 34 беспилотника.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО на утро 17 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Каких успехов ВС России добились в зоне СВО

Минобороны РФ заявило, что военные обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении, уничтожив американские и польские гаубицы, а также склад боеприпасов в Новоселовке. В ведомстве уточнили, что российские силы отразили несколько атак штурмовых групп ВСУ в районе Клещеевки.

Военкор Андрей Руденко сообщил, что ВС РФ нанесли удары по позициям армии Украины в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР. Он опубликовал видеозапись, на которой показаны результаты обстрелов. По словам Руденко, опорные пункты противника были размещены рядом с разрушенными домами. В Министерстве обороны России не комментировали эту информацию.

Как заявили в оперслужбах Херсонской области, российские военные нанесли удар по месту скопления живой силы ВСУ вблизи острова Алексеевский. В результате атаки погибли 12 украинских военнослужащих, еще четверо были ранены. Также ВС России обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Инженерное. Четверо украинских солдат были убиты, трое — ранены.

За сутки в результате действий российской армии на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были отражены 22 атаки украинских военных. Всего были убиты около 1175 бойцов ВСУ, были уничтожены 63 единицы украинской техники.

Фото: МО РФ

Как ВСУ атакуют Россию

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли многоквартирный жилой дом в Куйбышевском районе. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в ночь на 17 октября восемь украинских беспилотников пытались атаковать полуостров. По его словам, все дроны были уничтожены средствами ПВО.

Как сообщил Telegram-канал Mash, в одной из деревень Карачевского района Брянской области был найден украинский беспилотник, оснащенный видеокамерой. По данным канала, дрон упал у железной дороги недалеко от границы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Разработчик зенитного ракетного комплекса «Комар» 3М47-03Э рассказал, что новая версия установки благодаря применению управляемых ракет «Атака» сможет поражать беспилотные катера. Предыдущая версия ЗРК была принята на вооружение Военно-морского флота РФ в 2008 году.

Фото: t.me/gubernator_46

Какое оружие используют ВСУ для ударов по российским военным

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что одно из артиллерийских подразделений ВСУ на Купянском направлении получило неликвидные снаряды. По его словам, речь идет о боеприпасах калибра 152 мм, которые поступили на передовую без укупорки и со следами деформации.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что России стоит считать Украину страной, уже получившей от Запада истребители F-16 и крылатые дальнобойные ракеты ATACMS. Он предложил отодвинуть зону безопасности на 300 км от российских границ. Депутат подчеркнул, что ВСУ обязательно получат самолеты и ракеты и будет слишком поздно защищать границу.

Боевые действия входят в стадию ремиссии

Военкор Александр Сладков заявил, что активные боевые действия в зоне СВО продолжаются, но громких новостей с передовой нет. По его словам, боевые действия «входят в стадию ремиссии». Противник пытается восстанавливать силы, а российская армия ждет результатов от отечественной военной промышленности. Военкор считает, что ВСУ тянут время, что может продолжаться вплоть до холодов.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин утверждает, что если Украина предпримет новую попытку контрнаступления, то ее цели останутся прежними. По его словам, речь идет о прорывах к Крыму и Азовскому морю, а также об установлении контроля над новыми российскими регионами. При этом он выразил уверенность, что любые попытки украинской армии оказать сопротивление будут обречены на провал.

Замминистра труда рассказал о ранениях бойцов ВС РФ

Замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко сообщил, что более половины (54%) случаев инвалидности, установленной в результате медико-социальной экспертизы у участников СВО, связаны с ампутацией конечностей. По его его словам, у 80% раненых солдат ампутированы ноги.

Национальная гвардия Украины сообщила о гибели командира 1-го отряда специального назначения ЦСН «Омега» полковника ВСУ Андрея Приймаченко. В ведомстве уточнили, что старший офицер был убит при выполнении боевого задания в ДНР.

Читайте также:

ВС РФ впервые применили ТОС-2 «Тосочка»: чем уникальна, как жжет в зоне СВО

Морпеха ВСУ приговорили к пожизненному: какие преступления он совершил

Колоссальные потери ВСУ: сколько попыток наступления осталось у Киева