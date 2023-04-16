ВСУ и ВС РФ «обменялись» подарками на Пасху: новости СВО на вечер 16 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции

16 апреля Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» смогли взять под контроль два квартала в Артемовске в северо-западной и юго-восточной частях города. В ведомстве добавили, что подразделения Воздушно-десантных войск России сковывали действия противника на флангах.

Также в Минобороны заявили, что всего за сутки в результате действий российских сил в зоне СВО погибли около 335 украинских военных, а также были уничтожены три склада боеприпасов и 16 единиц техники, включая два танка.

Один из бойцов ЧВК «Вагнер» заявил, что Артемовск почти полностью перешел под контроль российских сил. Он отметил, что сейчас основные бои ведутся на железной дороге в западной части города. По его словам, украинские военные бегут с места сражения, а вагнеровцы преследуют их.

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев рассказал, что российские военнослужащие за сутки уничтожили пять украинских диверсионных групп на Купянском направлении в зоне СВО. Он добавил, что в результате действий ВС РФ была сорвана ротация бойцов ВСУ в Харьковской области и ЛНР.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что группе спецназовцев из батальона «Ахмат» удалось выйти из здания, находившегося в окружении украинских военнослужащих в населенном пункте Белогоровка Луганской Народной Республики. По его словам, командир группы с позывным Малой решил вызвать огонь на себя. После этого он вывел сослуживцев через брешь, обнаруженную в позиции противника.

Глава офиса президента страны Андрей Ермак рассказал, что Россия вернула Украине 130 военнослужащих в рамках пасхального обмена пленными. По его словам, вернувшиеся солдаты попали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Позднее связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин подтвердил передачу пленных украинской стороне. В его ресурсах появилось видео, на котором он сообщил вооруженному бойцу «Вагнера» в балаклаве о том, что группа пленных украинских военнослужащих должна быть передана Киеву в рамках пасхального обмена.

Фото: Министерство обороны РФ Военнослужащие ВСУ

Между тем Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщил, что украинские военные в пасхальную ночь как минимум четыре раза обстреливали Донецк. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ВС РФ отомстят Украине за удары по городу.

Telegram-канал Baza сообщил, что в Брянске упал беспилотник с бомбой. По информации канала, дрон мог переносить заряд из пластичного взрывчатого вещества, бомба не сдетонировала. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Российский командир расчета орудия «Мста-Б» в зоне СВО заявил, что украинские войска стали проявлять активность на Запорожском направлении, в связи с чем у артиллеристов ВС России стало больше работы. Он пояснил, что российские военные стараются работать на опережение, чтобы ВСУ не успели выполнить свои задачи.

Военные аналитики заявили в беседе с Financial Times, что контрнаступление украинской армии провалится из-за отсутствия у нее необходимого опыта крупномасштабных операций и недостатка живой силы. Кроме того, по их мнению, ВСУ не обойтись без западных истребителей.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что абсолютное большинство западных политиков, представителей СМИ и аналитиков не верят в то, что Украина сможет вернуть Крым. По его словам, это является достаточно серьезным вызовом для украинских властей.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что потери ВСУ в зоне проведения военной операции не превышают по количеству число жертв недавних землетрясений в Турции. По последним официальным данным, при землетрясениях в Турции в начале февраля погибли более 50 тысяч человек.

Обозреватели Die Welt рассказали, что Федеральное ведомство по уголовным делам Германии собрало 337 сообщений о военных преступлениях на Украине. Сотрудники ведомства консультируют сотрудников украинских правоохранительных органов и оказывают им техническую помощь в расследовании преступлений.

По мнению бывшего офицера американской разведки Скотта Риттера, украинский лидер Владимир Зеленский, скорее всего, погибнет от рук соотечественников, которые поднимут против него восстание. Отставной военный добавил, что президент Украины стал символом краха для своего народа.