ВСУ убили мальчика в Донецке: новости СВО на вечер 15 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ улучшили свои позиции по всем направлениям, включая Купянское, Запорожское и Авдеевское. По словам главы государства, сейчас российская армия ведет активную оборону в районе Авдеевки в ДНР.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО 15 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Каких успехов ВС России добились в зоне СВО

По данным Минобороны, российские артиллеристы из Южной группировки войск уничтожили позиции 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР. Также в ведомстве заявили, что подразделения Вооруженных сил России нанесли удар по украинскому аэродрому Днепр. В результате атаки был уничтожен узел радиосвязи одной из бригад ВСУ. Кроме этого, российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на острове Алешкинский.

За сутки в результате действий российских военнослужащих на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях было отражено 16 атак противника, а также пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп. Всего в ходе боев погибли около 870 украинских военных, уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ, 34 единицы техники и 67 беспилотников.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские военные нанесли удар по позициям одного из элитных подразделений украинской армии, бойцы которого располагались на военной базе в Очакове Николаевской области. По его словам, в результате обстрела погибли около 20 военнослужащих.

Сальдо отметил, что удар по военной базе был нанесен в ответ на атаки ВСУ. По его словам, за сутки украинские военные выпустили 115 снарядов по 13 населенным пунктам в регионе. Помимо удара по Очакову, российские артиллеристы и ракетчики обстреливали позиции ВСУ в районе поселка Антоновка и острова Алексеевский. Там были убиты около 30 украинских солдат, а также уничтожен 120-миллиметровый миномет.

Военкор Евгений Поддубный опубликовал видео удара артиллерийских подразделений ВС России по расположениям ВСУ в районе Спорного в ДНР. Он подчеркнул, что огонь корректировали операторы беспилотников.

Фото: МО РФ

Как ВСУ атаковали регионы России

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате удара ВСУ по Кировскому району города был убит мальчик 2013 года рождения. Он уточнил, что раненого ребенка госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Минобороны России заявило, что дежурные средства ПВО предотвратили атаку ВСУ на Белгородскую область. Силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолетного типа.

Telegram-канал Readovka сообщил, что в Луганске прогремел взрыв. Над местом ЧП поднялся черный дым. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

Путин заявил о провале украинского контрнаступления

Президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление в зоне СВО не забуксовало, а полностью провалилось. Он отметил, что ВСУ пытаются продвинуться на нескольких участках фронта, однако российская армия успешно отражает все атаки.

Бывший советник при президентах Джордже Буше-младшем и Дональде Трампе Кристиан Уитон считает, что провал контрнаступления ВСУ негативно скажется на рейтинге главы Белого дома Джо Байдена и будет означать провал его внешней политики. По словам эксперта, до этого по популярности американского лидера сильно ударил уход военных США из Афганистана.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что сквозные атаки ВСУ идут по всем направлениям, в том числе на Купянском, Краснолиманском и Артемовском. Он отметил, что украинские военные попытаются прорваться на юге для выхода к Запорожской АЭС.

Дандыкин подчеркнул, что ВСУ в ходе наступления планируют создать новые оборонительные рубежи. По словам эксперта, в Киеве понимают, что нужно делиться боеприпасами с Израилем из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Фото: МО Украины

Какую помощь Запад оказывает Киеву

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина получила в аренду от других стран системы противовоздушной обороны. По его словам, установки ПВО были переданы исключительно на период холодов.

Как утверждает обозреватель газеты The New York Times Стивен Эрлангер, президент Украины Владимир Зеленский опасается, что западные союзники уже достигли пика помощи ВСУ. По его словам, еще до конфликта на Ближнем Востоке у представителей стран Европы появилось ощущение, что поддержка Киева не будет такой же активной, как прежде.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киеву становится сложнее заручиться денежной помощью западных стран. Он наблюдает «большую усталость» среди союзников Украины.

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