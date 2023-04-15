До контрудара ВСУ остались считанные дни: новости СВО на вечер 15 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерства обороны Украины

15 апреля Минобороны России сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли еще два квартала на северной и южной окраинах Артемовска на Донецком направлении. В ведомстве подчеркнули, что подразделения ВСУ, отступая, разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения российских сил.

Также в российском военном ведомстве рассказали, что всего за сутки в результате действий ВС России в зоне СВО погибли 460 военнослужащих ВСУ. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, где были убиты 315 военных.

Тем временем губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные обстреляли населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района. По его словам, в результате атаки поселки были частично обесточены. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал в ходе пресс-конференции в Вашингтоне скорое контрнаступление ВСУ в зоне СВО. Он поблагодарил власти США за оказываемую поддержку в противостоянии с Россией.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что власти Украины постоянно анонсируют контрнаступление ВСУ, чтобы «продолжить доить Запад». Парламентарий отметил, что кроме пустых слов Киеву предъявить нечего.

Как считает военный обозреватель Алексей Суконкин, украинские военные могут пойти в контратаку хоть сегодня, однако они этого не делают. По его словам, из-за постоянных переносов наступления военное командование ВСУ не заслуживает уважения. При этом Суконкин отметил, что даже если ВСУ пойдут в наступление в ближайшие дни, надолго их не хватит.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинским войскам не удастся захватить Крым в ходе планируемого контрнаступления. По его мнению, установление Киевом контроля над полуостровом так же несбыточно, как и возвращение США средств, потраченных на поддержку Украины.

Также Макгрегор заявил, что украинские военные возмущены предательством президента Владимира Зеленского и даже говорят о желании повесить его вместе с командой. По словам Макгрегора, проблема коррупции в украинской армии находится на своем пике.

Ранее французский телеканал France 24 снял сюжет о подготовке российских войск к контрнаступлению ВСУ. После выхода сюжета в эфир разразился скандал, что стало причиной его удаления из соцсетей канала и с других платформ. В ходе сюжета российские военнослужащие рассказали журналисту, что не боятся наступления, поскольку «все ломается, все убивается» и «непобедимых нет». Сюжет разозлил украинские власти. В МИД страны пригрозили французским журналистам привлечением к ответственности из-за проведения съемки без разрешения Киева.

Между тем издание SouthFront сообщило, что с февраля 2022 года на Украине погибли 75 французских добровольцев и наемников из Иностранного легиона, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Париж официально подтвердил смерть только восьмерых из них.

Тем временем глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Бондарев заявил, что сообщение Еврокомиссии о возврате россиянам заблокированных активов после окончания боевых действий на Украине можно расценивать как намек на подготовку к перемирию. По его мнению, Запад устал от непрекращающихся боевых действий на Украине и сейчас ищет пути к скорейшему завершению конфликта.