ВСУ готовятся к бою за Харьков: новости СВО на вечер 14 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

14 августа председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подразделения Вооруженных сил России атаковали укрепрайон ВСУ в районе Работино на Ореховском направлении в Запорожской области. Он уточнил, что противник понес существенные потери. Часть украинских солдат были взяли в плен. Атаку организовали бойцы 58-й армии.

Кроме этого, Воздушно-космические силы России применили на Запорожском направлении в зоне СВО авиационные бомбы ФАБ-500М62 с модулем планирования и коррекции. Военкор Юрий Котенок опубликовал видео сброса таких боеприпасов, снятое экипажем бомбардировщика Су-34. Как уточнил военкор, снаряды поразили расположения ВСУ в районе Новоданиловки на Запорожском направлении.

Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники сообщил, что российская армия нанесла удар по месту расположения ВСУ в Казачьей Лопани в Харьковской области. По данным канала, среди украинских солдат много погибших и раненых, удары продолжаются.

Как утверждает назначенный Москвой глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, командование ВСУ активно перебрасывает в Харьков регулярные войска и добровольцев. По словам чиновника, украинская армия явно сомневается в способности удержать линию обороны за пределами Харькова, поэтому отчаянно готовится к боевым действиям.

Фото: МО Украины

По словам военкора Андрея Руденко, российские военные нанесли серию артиллерийских ударов по расположениям ВСУ в районе Северска на границе Донецкой и Луганской народных республик. Он уточнил, что на этом участке фронта действуют подразделения 123-й бригады группировки «Юг» ВС РФ.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что несколько пожаров возникло в городе после ночной серии взрывов. По его словам, в результате инцидента пострадали жилые дома, в частности в них выбило окна. Как утверждает военкор Юрий Котенок, ракета системы противовоздушной обороны ВСУ попала по гипермаркету в Одессе. По его словам, в результате инцидента в здании произошел пожар. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Командующий Объединенными силами украинских войск Сергей Наев рассказал, что ВСУ очень сложно сбивать беспилотники над Киевом. Он отметил, что это связано с неспособностью ВСУ выстраивать точные маршруты движения дронов, которые определить очень трудно, особенно в ночное время.

Тем временем телеканал ТСН сообщил, что в Херсоне, который находится под контролем Украины, также прогремело несколько взрывов. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Как заявили в администрации Новокаховского городского округа Херсонской области, ВСУ нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Корсунка. В результате атаки была повреждена школа, а также одно из зданий Корсунского Богородичного монастыря.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что для ударов по Донецку и другим городам республики ВСУ активно используют кассетные боеприпасы. Как утверждает чиновник, в последние дни, помимо Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки, был обстрелян и Шахтерск — город, находящийся далеко от линии фронта, а также ряд районов центральной части Донецка. По словам Пушилина, использование украинскими военными кассетных боеприпасов привело к жертвам среди мирного населения.

Telegram-канал Baza сообщил, что диверсант подорвался на собственном заряде, когда минировал военную технику в селе Софиевка Херсонской области. По информации канала, инцидент произошел 12 августа около местного Дома культуры, где стояла инженерно-саперная машина. Спасти мужчину не удалось.

Фото: МО Украины

По данным оперативных служб Запорожской области, российские силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Бердянск. Все снаряды были сбиты, в результате нападения жертв и пострадавших нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе система ПВО сбила две воздушные цели в районе села Пушкарного. Пострадавших и разрушений нет.

По словам исполняющего обязанности главврача Белгородской детской областной больницы Андрея Тулинова, в результате вчерашнего удара украинского беспилотника по многоквартирному жилому дому в Белгороде десятилетняя девочка получила ранения. Он уточнил, что ребенка в ближайшее время прооперируют.

Первый заместитель мэра Белгорода Василий Голиков рассказал, что пострадавший в результате атаки украинского беспилотника многоквартирный дом будет восстановлен до конца недели. По его словам, остекление в квартирах будет восстановлено уже к четвергу, 17 августа. В настоящее время рабочие проводят замеры окон.

Глава правительства Курской области Алексей Смирнов сообщил, что число пострадавших в результате вчерашнего обстрела ВСУ села Волфино Глушковского района Курской области увеличилось до четырех. По его словам, пострадавшие получили незначительные ранения.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики планируют в ближайшее время предложить ужесточить наказание за распространение в публичном поле фото- и видеоматериалов с указанием местоположения военных и стратегических объектов, работы ПВО и других оборонных систем. По его мнению, люди, которые занимаются публикацией подобных сведений, являются «пособниками врага», и их необходимо жестко наказывать.

Военный корреспондент Александр Коц поддержал идею запрета публикаций фото и видео с работой отечественных средств ПВО, но при этом предупредил о возможных перегибах. По его словам, реализация инициативы не должна повлечь за собой борьбу с блогерами и журналистами.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении

По словам генерал-майора ФСБ в отставке, бывшего контрразведчика Александра Михайлова, спецслужбы Украины вербуют обычных российских граждан, которых правоохранителям сложно распознать как диверсантов или террористов. Он подчеркнул, что зачастую агентами становятся простые российские пенсионеры.

Главная военная прокуратура России сообщила, что боец украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Николай Кущи приговорен Верховным судом Донецкой Народной Республики к пожизненному заключению за убийство раненого военнослужащего Народной милиции ДНР. Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима.

Кроме этого, в офисе генерального прокурора Украины заявили, что бывший первый заместитель руководителя центра специальных операций «А» СБУ осужден на 12 лет лишения свободы за государственную измену. Генерал-майора украинской спецслужбы также осудили за незаконное обращение с огнестрельным оружием и покушение на совершение теракта.

По данным Financial Times, Пограничная служба Украины задержала около 13,6 тысячи человек при попытке пересечь границу. Все они пытались покинуть Украину, чтобы избежать призыва на военную службу. Еще 6,1 тысячи украинцев задержали из-за поддельных документов.

Писатель, политик и офицер Захар Прилепин рассказал, что в составе Росгвардии будет сформирован полк особого назначения для выполнения сложных боевых задач, в том числе разведки и операций в тылу врага. Сам Прилепин займет в нем должность заместителя командира по военно-политической работе. По его словам, полк формируется из ветеранов Донбасса и Сирии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Захар Прилепин

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Йоханнес Арльт назвал неприемлемым использование Украиной ракет Taurus для нанесения ударов по российским территориям. По словам политика, технические характеристики ракет позволяют использовать их для атаки по объектам в РФ, однако Киеву следует отказаться от такой идеи.

Как сообщает Politico, вероятность того, что канцлер Германии Олаф Шольц решится на поставку ракет Taurus Украине крайне мала. По данным издания, глава ФРГ рискует своим рейтингом, так как большинство немцев против отправки Киеву этого типа вооружений.

Авторы The New York Times полагают, что поставки США Украине истребителей F-16 не повлияют на ход военной операции. По информации издания, из-за нехватки авиации украинская армия не справляется с российскими вертолетами, которые уничтожают военную технику Киева.

Экс-помощник бывшего главы США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что провал контрнаступления украинской армии является результатом нерешительной политики президента Джо Байдена. Он объяснил медленное продвижение ВСУ и отсутствие значимых успехов недостаточной оперативностью в оказании военной помощи Киеву.

Фото: МО Украины

Политконсультант Госдепартамента США Эдвард Люттвак считает, что Киеву не следует рассчитывать на возвращение контроля над Крымом, если он хочет добиться прекращения боевых действий. По его словам, хотя власти Украины оказались перед таким мрачным выбором, важно помнить, что инфраструктура страны ежедневно разрушается.

По словам российского сенатора Андрея Климова, власти США могут готовить общественное мнение к компромиссам по ситуации на Украине, в частности по отказу Киева от возвращения Крыма. При этом он подчеркнул, что российскими должны быть признаны еще четыре новых региона.

Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен считает, что ошибочные решения президента Украины Владимира Зеленского и неудачи ВСУ в ходе контрнаступления могут привести к расколу в стране и свержению главы государства. По его мнению, сместить Зеленского с поста президента могут военные.

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