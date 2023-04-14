ВСУ хотят насолить ВС России в Артемовске: новости СВО на вечер 14 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Минобороны России 14 апреля сообщило, что за сутки в результате действий ВС РФ в зоне СВО погибли 650 бойцов ВСУ. В ведомстве уточнили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении — там число жертв достигло отметки 340 человек.

Военное ведомство также опубликовало видео с моментом уничтожения польской гаубицы Krab в зоне СВО. На кадрах видно, как российское летательное средство наводит прицел на позиции ВСУ, после чего вспыхивает огонь. В Минобороны уточнили, что польская гаубица была уничтожена с первого выстрела.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Украину следует лишить доступа к Черному морю, а ее южные территории должны быть возвращены России. Он пояснил, что все Черноморское побережье — исконная российская земля, которая «волею случая досталась другому государству, что не принесло особой радости ни ему, ни тем более жителям Причерноморья». Пришло время вернуть данные территории законному владельцу, считает Константинов.

В свою очередь лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что минувшей ночью в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, прогремела серия взрывов. По его словам, после этого в городе была объявлена воздушная тревога.

Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные выпустили 10 минометных снарядов по нефтехранилищу в Суражском районе Брянской области. По информации канала, боеприпасы не достигли цели. Позднее глава региона Александр Богомаз опроверг информацию об обстреле, заявив, что ни один район Брянской области за сутки не подвергался ударам.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов в Луганской Народной Республике. При этом он подчеркнул, что ВСУ уменьшили количество ударов в зоне дислокации 2-го армейского корпуса ВС РФ. Он высказал предположение, что смена тактики украинских военных связана с плохой погодой в зоне СВО, а также с нехваткой снарядов.

Также Марочко рассказал, что солдаты ВСУ при отступлении из Артемовска закладывают комбинированную взрывчатку и маскируют ее в городе. По его словам, украинские военные используют бомбы, которые взрываются через продолжительное время, либо которыми можно управлять дистанционно.

Фото: МО Украины

Как заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, с 2014 года в Донбассе украинские войска повредили или полностью уничтожили более 70 храмов. Он отметил, что в результате атак есть погибшие и пострадавшие среди священнослужителей и прихожан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире национального радио, что украинский конфликт закончится, когда Европа и США перестанут финансировать Киев. По его мнению, Украина является несуществующей страной в финансовом плане. Венгерский лидер считает, что поддержка Запада не может продолжаться бесконечно.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил Орбана за это высказывание и подчеркнул, что Украина закончится, как только перестанет получать деньги от западных партнеров.

Иностранные журналисты продолжают изучать слитые в Сеть документы Пентагона. Так, Politico сообщает со ссылкой на материалы, что в зону боевых действий на Украине по состоянию на 23 февраля прибыл только 31% танков из числа обещанных странами Запада. Остальные 120 танков «находятся на пути к передаче». Самыми крупными поставщиками выступили Польша и Словения.

По мнению американского обозревателя Брэдли Девлина, содержание слитых в Сеть секретных документов говорит о том, что политики и военные США считают маловероятной победу Украины в конфликте с Россией, но пока отказываются говорить об этом публично. Журналист считает, что «украинский корабль тонет», несмотря на увеличение расходов на его поддержку.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Париж готов оказать Киеву долгосрочную финансовую помощь в размере €2 млрд. Он отметил, что получил заверения в предоставлении этих средств от французского министра экономики Брюно Ле Мэра. Глава кабмина добавил, что часть этой суммы будет направлена на восстановление страны.

При этом президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не собирается отправлять «ни одной пули» России или Украине. Глава МИД КНР Цинь Ган выступил с аналогичным заявлением. Он добавил, что Пекин будет следить за экспортом товаров двойного назначения.

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет. При этом он подчеркнул, что в Варшаве не пытаются высчитывать определенную дату его завершения.