Корабль РФ огнем остановил судно у Крыма: новости СВО на вечер 13 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Патрульный корабль «Василий Быков»

13 августа Министерство обороны России сообщило, что в акватории Черного моря был замечен сухогруз под флагом Палау, который двигался в украинский порт Измаил, игнорируя требования остановиться. Для принудительной остановки судна патрульный корабль «Василий Быков» открыл предупредительный огонь. После переговоров экипаж застопорил ход судна. Досмотровая группа высадилась на борт с вертолета Ка-29. Когда проверка завершилась, судно продолжило движение в порт Измаил.

Кроме того, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ предприняли очередную попытку прорвать оборону российских войск у Работино. Он уточнил, что украинские военные задействовали две штурмовые группы, в составе которых было 40 человек. В ходе боестолкновения украинские войска потеряли 20 единиц техники и порядка 60% личного состава.

Также начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по базе десантников ВСУ на территории Краматорска в ДНР. По его словам, уничтоженный пункт временной дислокации принадлежал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде украинской армии.

Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», российские военные пошли в контратаку в районе Клещеевки. Отмечается, что бойцам ВС РФ удалось выбить служащих ВСУ из южной части села. Также бои ведутся на юге Артемовска.

Кроме этого, «Известия» сообщили, что российские военные ведут активные боевые действия с ВСУ под Угледаром. На опубликованных из зоны боевых действий кадрах видно, что военнослужащие ВС РФ не прекращая стреляют по позициям украинских солдат. По словам одного из бойцов с позывным Изюм, российским военным удается подавлять активность ВСУ на данном участке фронта.

Военкор Евгений Поддубный рассказал, что в районе населенного пункта Брусовка в ДНР в воздушном бою был сбит украинский вертолет Ми-8.

Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» утверждают, что российские военные уничтожили боевую машину пехоты на Купянском направлении в зоне СВО. Удары наносили артиллеристы ЗВО из миномета калибра 82 мм. По их словам, уничтоженной БМП оказалась польская машина Rosomak.

Фото: shutterstock.com Rosomak

Тем временем украинские власти начали эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения российской армии. Как заявил глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, из Купянского района с 9 августа были эвакуированы более 200 человек.

Источник РИА Новости рассказал, что российские военные уничтожили американскую гаубицу М777, лодку с пятью бойцами ВСУ, а также другую технику в Херсонской области. По его словам, активные боевые действия на Херсонском направлении в зоне СВО продолжаются и сейчас.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в ходе ожесточенных боестолкновений украинским военным удалось взять под контроль северную часть населенного пункта Урожайное в ДНР. По его словам, для достижения цели противник стал совершать большое число «мясных штурмов». Кроме этого, в боевых действиях под Урожайным были уничтожены несколько подразделений элитных морпехов ВСУ, отметил он. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Тем временем Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на служащих батальона «Восток» сообщил, что российские военные пытаются оттеснить бойцов ВСУ от участка фронта в районе Урожайного. По их словам, ВС РФ пытаются уничтожить всю живую силу противника вблизи населенного пункта. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ за сутки выпустили девять боеприпасов по населенным пунктам региона. Кроме того, он отметил, что было сбито два беспилотника. Осколки одного из них повредили частный дом.

Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник упал на частный дом в Белгородской области. По данным канала, он был запущен со стороны Украины и рухнул на дом в селе Беловском в 30 километрах от границы в ночь на 13 августа. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

МО РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в небе над Белгородской областью. По данным ведомства, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Позднее в российском военном ведомстве сообщили о перехвате еще одного украинского беспилотника самолетного типа на территории Белгородской области. В результате атаки также никто не пострадал.

Кроме того, в Минобороны рассказали, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на территории Курской области. В ведомстве уточнили, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1»

Администрация города Алешки Херсонской области сообщила, что украинские войска разрушили местный штаб гумпомощи. Удар по зданию штаба был нанесен крупнокалиберным снарядом.

Руководство Запорожской атомной станции перевело энергоблок № 6 в режим «горячего останова». Как рассказали в пресс-службе ЗАЭС, в ночь на 13 августа блок был разогрет до номинальных параметров. Также сообщается, что реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской станции продолжает находиться в режиме «холодного останова».

По данным военкора Евгения Поддубного, в зоне спецоперации ликвидировали офицера 126-й бригады ВСУ Эдуарда Ращука. Как уточнил блогер, Ращук — уроженец Одесской области и идейный неонацист, служивший в составе подразделения «Химера».

В Крыму силовики задержали мужчину, подозреваемого в съемке работы систем противовоздушной обороны на территории республики. Как рассказал военный эксперт Борис Рожин, мужчина отправил снятый ролик украинскому блогеру Анатолию Шарию, который позже распространил его в своих соцсетях. Задержанный признал свою вину.

По данным источника РИА Новости в силовых структурах ЛНР, сотрудники военных комиссариатов из западных областей Украины проведут мобилизационные мероприятия в Харькове. Он отметил, что это может быть связано с лояльностью харьковских военкомов к российским властям, из-за чего в регионе срывается план по мобилизации граждан.

Авторы издания Dziennik Polityczny утверждают, что польских военных могут отправить на Украину для участия в боевых действиях. Такое предположение они сделали исходя из информации о создании польско-литовско-украинского корпуса. По данным журналистов, корпус состоит из трех бригад общей численностью 20–25 тысяч человек. Польская и литовская бригады разместятся в Люблине, а украинская будет базироваться в городе Яворове на территории Львовской области.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что у Киева нет уверенности в долговечности поддержки Вашингтона. Она отметила, что обеспечение помощи со стороны западных партнеров является постоянной работой дипломатов.

Украинское агентство УНИАН сообщило, что в провале контрнаступления ВСУ виновно военное руководство НАТО. В материале отмечается, что западные военные теоретики плохо ориентируются в текущей обстановке на фронте, поэтому их советы оказались бесполезными.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Газета Times написала, что украинские власти в попытках обратить на себя внимание западных правительств рассказывали о «чудесах» в ходе контрнаступления ВСУ, однако выполнить обещание не смогли. Прогнозы Киева были слишком оптимистичны, что впоследствии привело к обмену обвинениями между Украиной и НАТО, говорится в материале.

Немецкий обозреватель Юлиан Репке заявил, что ВСУ не в состоянии добиться существенных успехов на передовой из-за отсутствия координации между подразделениями. По его словам, этот просчет серьезно ослабляет украинскую армию, так как в последнее время военные предпочитают действовать малыми группами.

По данным The New York Times, администрация президента Украины Владимира Зеленского пошла на сделку с представителями криминалитета в попытках закупить для ВСУ дополнительное вооружение и технику. Как утверждают источники издания, поставщиком военного оборудования оказался экс-депутат и коррупционер Сергей Пашинский.

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