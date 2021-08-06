Новости с китайской спецификой: Пекин побеждает в информационной войне

Пекин без лишнего шума создал разветвлённую «партизанскую» сеть информационных ресурсов, которые заваливают социальные сети прокитайской пропагандой и подрывают доверие к источникам, имеющим точку зрения, отличную от официальной. По данным, опубликованным 3 августа британской НКО «Центр информационной стабильности» (CIR), Китай спонсирует как минимум 350 новостных ресурсов в Интернете, единственной целью которых является распространение фейковых новостей и дискредитация критиков правящей Компартии как внутри страны, так и за её пределами.

Драконы спама

Как выяснил автор исследования CIR Бенджамин Стрик, китайские дезинформаторы не балуют свою аудиторию разнообразием вариантов. Почти все они сводятся к одному и тому же приёму: выбрать объект информационной атаки и обвинить его в распространении дезинформации, будь то данные о пандемии коронавируса или национальная политика китайских властей в Синьцзяне.

Вторым объектом атаки этих ресурсов являются США — насмешкам и издевательствам подвергаются расовая дискриминация (с упором на граждан азиатского происхождения), практика свободной продажи оружия, нарушения прав человека, высокий уровень смертности от COVID-19 и прочие «социальные язвы» американского общества.

pixabay.com

В последние дни китайские информационные «подпольщики» сосредоточились на теме вывода американских войск из Афганистана, представляя его как военное поражение Соединённых Штатов. При этом любые критические публикации в мировой прессе о том, что в самом Китае не всё в порядке, отметаются со стандартной формулировкой, что это западная (или американская) пропаганда.

На то, что все 350 упомянутых ресурсов (частично на китайском, частично на английском языках) если не производятся одной командой, то координируются из единого центра, указывает полная схожесть визуального «обвеса» их продукции: минимум текста, снабжённого «мультяшными» карикатурами на персонажей, подвергаемых критике.

Британские исследователи связывают все эти сотни пропагандистских ресурсов с некоей организацией «Spamouflage Dragon» (игра слов, которую можно перевести как «замаскированный дракон спама»). Пропустив сотни постов через специальную компьютерную программу, в CIR выяснили, что все они содержат одинаковые выражения, схожий порядок слов и прочие признаки авторства если не одного человека, то одного коллектива. Также по всем правилам информационного маркетинга китайские пропагандисты и контрпропагандисты создают аккаунты-боты, единственной целью которых является «плюсовать» друг друга, тем самым накручивая цитируемость «авторских» постов.

Примечательно, что создатели этих постов «стесняются» подписываться китайскими именами и используют для этого иностранные псевдонимы. Особой популярностью пользуются тюркские имена.

CIR удалось поймать множество таких ресурсов на «проколах»: например, выяснилось, что фотографии людей, от имени которых сообщалась та или иная информация, на самом деле были сгенерированы на компьютерах специальной программой StyleGUN.

Гидра китайской пропаганды

До сих пор борьба с китайской «фабрикой троллей» оказывается безуспешной: на каждый закрываемый аккаунт в Facebook, на YouTube или в Twitter тут же появляются два новых, похожих на него как две капли воды.

Формальных свидетельств того, что эти аккаунты создаются в отделе пропаганды Коммунистической партии Китая (КПК), британская организация не приводит. Но полная синхронизация их информационной повестки с повесткой официальных пекинских массмедиа наводит на мысли о том, кто является потенциальным распространителем этих «новостей».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В применении пропагандистских технологий Китай идёт тем же путём, что и в технологиях научных, то есть более или менее успешно копирует доказавшие свою эффективность практики, предпочитая не изобретать велосипед, объяснил NEWS.ru китаевед Геннадий Чуфрин.

Китай использует все имеющиеся в мире технологии и доступные средства как в экономике, так и в информационной войне. Те приёмы китайской пропаганды, которые «разоблачила» британская организация, на самом деле были изобретены не в Китае, поэтому исследователи CIR, по сути, пеняют на зеркало. Геннадий Чуфрин эксперт по Китаю ИМЭМО РАН эксперт по Китаю ИМЭМО РАН

Эксперт уверен, что в высшей степени прагматически мыслящее руководство КНР не стало бы заниматься «белибердой», если бы эта работа не приносила реальных дивидендов.

Организаторы китайской «фабрики троллей» отлично понимают запросы своей целевой аудитории. Как в неоднородном стекле есть так называемые точки напряжения, даже слабое воздействие на которые даёт трещины по всему стеклу, так и у неоднородной аудитории есть подобные болевые точки, правильно попав в которые, можно вызвать цепную реакцию в соцсетях, что и требуется доказать.

Упомянутые информационные ресурсы и не ставят задачи убедить или переубедить в чём-то западные элиты. Они нацелены в первую очередь на блогеров, которые станут распространять те или иные сообщения и тем самым создавать информационный фон, благоприятный для Пекина.

Очень высокая эффективность китайской экономики должна подкрепляться эффективной же «мягкой силой». И даже если в данном случае китайцы берут не столько умением, сколько числом, следует признать, что своих целей в информационном противостоянии с Западом они добиваются, — уверен Чуфрин.

По подсчётам CIR, Пекин тратит миллиарды долларов ежегодно на усиление своего присутствия в мировом информационном пространстве. Ирония судьбы состоит в том, что в самом Китае эти ресурсы недоступны, так как сама же КПК оградила миллиард пользователей внутри страны с помощью Great Firewall — тотальной блокировки западных соцсетей. Её можно обойти только с помощью довольно трудоёмкой процедуры использования VPN.

Китайский с американским акцентом

Успех китайской пропаганды формировался отнюдь не только за счёт простой рассылки спама в соцсетях. Как выяснил телеканал Fox News, КПК проплачивала написанные в её отделе пропаганды программные статьи, которые публиковались в ведущих американских газетах в течение многих лет.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом ни New York Times, ни Los Angeles Times, ни Chicago Tribune, ни Washington Post, ни другие издания никак не помечали, что эти статьи публикуются на правах рекламы. Соответственно, читатели этих газет воспринимали пропагандистские материалы КПК как редакционную точку зрения. Например, тексты, где тогдашнего президента США Дональда Трампа называли «ксенофобом и расистом».

За последние пять лет Пекин потратил на размещение таких материалов $20 млн, ещё несколько сотен тысяч долларов — на оплату рекламных постов в Twitter. Большая часть подобных статей содержала контрпропагандистские материалы, призванные опровергнуть возникающие в США версии о том, что коронавирус SARS-CoV-2 был изобретён в китайских лабораториях.