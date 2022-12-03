Новости о закрытии Лачинского коридора азербайджанскими ВС оказались фейком

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Распространяемые некоторыми Telegram-каналами сообщения о том, что дорогу в Лачинский коридор перекрыли азербайджанские военные, по информации NEWS.ru, являются фейком, военная техника к коридору не выдвигалась. В Минэкологии Азербайджана объяснили, что к командованию российских миротворческих сил отправили специалистов для проведения расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых.

На основании запроса Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Министерство обороны обратилось к командующему российскими миротворческими силами с просьбой направить экспертов из соответствующих ведомств нашей страны для расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных раскопок в Азербайджане, где они временно находились, — говорится в сообщении.

В Минэкологии Азербайджана отметили, что сотрудники ведомства приблизились к контрольно-пропускному пункту миротворцев между городами Ханкенди и Шуша. Сейчас обсуждаются условия группы экспертов, работающих в этих районах с целью расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных раскопок в районах, где временно размещены российские миротворческие силы.

Отмечается, что пока шли переговоры с российскими миротворцами, на дороге образовался затор. Затем азербайджанские представители направились в штаб миротворцев для дальнейшего обсуждения вопросов экологического мониторинга на территории Карабаха. Движение по дороге возобновилось.

Ранее глава Четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар заявил, что с 1 апреля 2023 года заработает новая дорога по Лачинскому коридору, связывающему Армению и Карабах. Он добавил, что с 30 августа движение по автодороге идет по временному маршруту в объезд Лачина.