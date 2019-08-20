https://static.news.ru/photo/856a9f7a-c374-11e9-9a70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот rustavi2.ge

Очередной выпуск новостей на телеканале «Рустави 2» был прерван из-за того, что ведущие Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили в прямом эфире сообщили зрителям о своём уходе.

Встретимся в другом пространстве и на другом канале, — заявила Джоджуа.

Журналисты объяснили, что телеканал больше не является «территорией свободы», поэтому им больше нечего там делать.

Ранее глава телеканала Паата Салия рассказал, что скандальный телеведущий Георгий Габуния, разразившийся в адрес российского президента Владимира Путина нецензурной бранью, глава информационной службы и ещё несколько ведущих сотрудников уволены из грузинской компании «Рустави 2», писал News.ru.