Очередной выпуск новостей на телеканале «Рустави 2» был прерван из-за того, что ведущие Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили в прямом эфире сообщили зрителям о своём уходе.
Встретимся в другом пространстве и на другом канале, — заявила Джоджуа.
Журналисты объяснили, что телеканал больше не является «территорией свободы», поэтому им больше нечего там делать.
Ранее глава телеканала Паата Салия рассказал, что скандальный телеведущий Георгий Габуния, разразившийся в адрес российского президента Владимира Путина нецензурной бранью, глава информационной службы и ещё несколько ведущих сотрудников уволены из грузинской компании «Рустави 2», писал News.ru.