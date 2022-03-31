Новосибирский театр отменил выступление Нетребко

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменяет запланированное на 2 июня выступление оперной певицы Анны Нетребко в связи с её «осуждением действий» России на Украине. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В публикации говорится, что такой шаг связан с тем, что оперная исполнительница осудила специальную военную операцию. В театре посчитали, что проживание и работа в Европе для артистки оказались важнее родины.

Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор. Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта. Мы уверены — правда за нами. Нас не должно пугать, что находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей родины. Наша страна богата талантами, и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией, — сказано в заявлении.

Нетребко после начала спецоперации на Украине опубликовала пост, где объяснила, что выступает за мир. Она добавила, что считает неприемлемым «заставлять артистов высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину». По мнению певицы, выражение позиции — свободный выбор каждого.

Миланский оперный театр «Ла Скала», нью-йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера после этого заявили о прекращении сотрудничества с российской певицей. Итальянский театр сослался на болезнь артистки, однако сама Нетребко написала в Instagram, что здорова, и назвала неправдой предлог, которым европейский коллектив объяснил отмену её концертов.

Однако вчера она изменила своё отношение к спецоперации и выступила с осуждением действий России.