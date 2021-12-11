Новому немецкому канцлеру дали обидное прозвище

Новый канцлер Германии Олаф Шольц получил прозвище «Шольцомат». Так политика прозвали журналисты за скорость речи и механические движения во время выступлений по аналогии с «автоматом». Впервые имя возникло в 2003 году, но снова стало актуальным после успешного продвижения по карьерной лестницы. Об этом сообщает ТАСС.
В Германии Шольца
Ранее Шольц провёл первый телефонный разговор в новом статусе с президентом США Джо Байденом. В ходе беседы стороны обменялись мнениями об отсутствии альтернативы трансатлантическому партнёрству. Также отмечается, что лидеры Америки и Германии отметили «тесные связи» между двумя странами и договорились продолжить их укрепление.
На сайте Белого дома сообщается, что Джо Байден поздравил Олафа Шольца с назначением. Два лидера обсудили темы изменения климата, усиления борьбы с пандемией COVID-19 и противодействия эскалации сил РФ вокруг Украины.