«Новогодние подарки для ВСУ»: что везут в 73 вагонах из КНДР в Россию

Фото: Светлана Задера/РИА Новости

Бронепоезд КНДР

Некоторые Telegram-каналы сегодня написали, что на Западе зафиксировали возросшие объемы поставок железнодорожным транспортом из Северной Кореи в Россию. О чем идет речь?

Какой груз могут перевозить из КНДР в РФ

По информации источников, речь идет о поставках вооружений в рамках достигнутых между Москвой и Пхеньяном договоренностей.

«В Россию из КНДР уже едут „новогодние подарки“ для ВСУ. Такого уровня логистического взаимодействия между Пхеньяном и Москвой ранее не было», — пишет Readovka.

Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) провели анализ свежих материалов спутниковой съемки района железнодорожной станции Туманган, связывающей КНДР с Россией. В частности, на снимках от 5 октября заметно значительное скопление железнодорожных вагонов — 73 единицы.

«Кроме того, на прилегающих к станции участках ж/д отмечаются признаки наращивания возможностей по приемке грузов. Утверждается, что тенденция к росту активности в этом районе и увеличение скопления транспортных средств наблюдается с 18 сентября — т. е. спустя пять суток после личной встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина», — пишет Telegram-канал BRIEF. Минобороны РФ это никак не комментировало.

6 октября американский телеканал CBS News со ссылкой на неназванного чиновника сообщил, что КНДР перебрасывает в Россию артиллерию, которая будет использоваться в зоне проведения СВО. При этом никаких документальных подтверждений предоставлено не было. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Также в материале CBS News говорится, что руководство Южной Кореи обеспокоено тем, что глава КНДР Ким Чен Ын может стремиться приобрести у России технологии для строительства атомных подводных лодок, более совершенных ракет и спутников в дополнение к сотрудничеству в области обычных вооружений.

Что Сергей Шойгу делал в КНДР

Глава МО РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею в составе российской делегации 25 июля. Министр принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.

27 июля прошли переговоры Шойгу и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщали в российском военном ведомстве. При этом детали встречи не разглашались.

Также 27 июля Ким Чен Ын показал Шойгу новейшие северокорейские беспилотники во время выставки военной техники в Пхеньяне.

«Товарищ Ким Чен Ын ознакомил товарища Сергея Шойгу с вооружением и боевой техникой, которыми Корейская народная армия была оснащена в последние годы», — сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сергею Шойгу показали и другие вооружения КНДР. В частности, он осмотрел межконтинентальную баллистическую ракету с мобильной пусковой установкой. Также на выставке была представлена бронетехника.

Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР Фото: МО РФ Визит Сергея Шойгу в КНДР

Какое вооружение КНДР может поставить России

13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына, указал на возможное сотрудничество двух стран в оборонной сфере.

«В любом случае комплекс взаимоотношений подразумевает диалог и взаимодействие в чувствительных областях, таких как военное взаимодействие, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности», — отметил представитель Кремля.

По словам военного эксперта полковника в отставке Виктора Баранца, КНДР может предоставить России артиллерийское вооружение.

«России в ходе СВО не помешает оружие, например артиллерия, которая у Северной Кореи очень неплоха. Мы ведем интенсивный артиллерийский огонь, а любое артиллерийское оружие имеет износ, оно не может работать бесконечно. Не помешают нам виды связи, средства РЭБ, и это все, конечно, будет влиять на ход боевых действий в зонах СВО», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Баранец подчеркнул, что Москва обрела «реального военного союзника, который сейчас очень важен» для страны.

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале обратил внимание, что Северная Корея могла бы очень быстро утолить «снарядный голод» российской армии.

«В распоряжении Пхеньяна имеется около 4,5 тысячи самоходных орудий, 3,5 тысячи буксируемых пушек и более двух тысяч реактивных систем залпового огня (РСЗО). Весь артиллерийский парк Корейской народной армии военные эксперты оценивают в 10,5 тысячи единиц, что формально делает его одним из сильнейших в мире», — написал он.

Читайте также:

Военный эксперт рассказал, как военные технологии КНДР повлияют на ход СВО

Военэксперт анонсировал изменения в Азии после встречи Путина и Ким Чен Ына

Шойгу доложил Путину о своем визите в КНДР