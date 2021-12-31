Новогоднее обращение Зеленского возмутило украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский поздравлял соотечественников с Новым годом 20 минут. Столь длинная речь возмутила украинцев, которые в комментариях раскритиковали его и за продолжительность поздравления, и за его содержание, сообщает РИА Новости.

Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал 4000 долларов, и врачи, которым платил «повышение» зарплаты посекундно. <...> Просто лги, лги нагло, — написал экс-министр социальной политики Андрей Рева.

Украинцы жаловались и на долгое выступление Зеленского.

Двадцать минут новогоднего обращения — это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера! — подчеркнула журналистка Ольга Палий.

Главу государства раскритиковали и за то, что он гордился успехами людей, к которым не имел отношения.

Словоблудие неплохого актёра и никакого президента, — указал пользователь с ником Jeorges Pompedou.

Ранее стало известно, что национальная команда Украины проиграла Англии на футбольном Евро-2020, поскольку не хотела портить отношения «со стратегическим партнёром». Такую трактовку разгрома со счётом 0:4 Владимир Зеленский привёл в новогоднем видеообращении. Была ли это шутка или президент Украины указал на договорной характер футбольного матча, не уточняется.