Новейший британский авианосец Prince of Wales вышел из строя

https://static.news.ru/photo/6ba09694-38f8-11eb-8393-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tapiit Maritime/Twitter.com

ВМС Великобритании временно утратили новейший авианосец HMS Prince of Wales из-за попадания воды в машинное отделение, корабль также не сможет принять участие в запланированных ранее совместных учениях с США.

Как пишет британский таблоид Sun, кораблю стоимостью 3,1 миллиарда фунтов стерлингов (около $4,1 млрд) было запрещено покидать Портсмут по соображениям безопасности до весны из-за поломки системы пожаротушения, утечка из которой повредила машинное отделение.

Тысячи галлонов морской воды хлынули в машинное отделение и затапливали электрические щиты на протяжении более 24 часов, — пишет издание со ссылкой на источник в ВМС Британии.

Sun уточняет, что Prince of Wales, который достигает в длину 1 тысячи футов (более 304 метров), является крупнейшим кораблём в Королевском флоте Великобритании. На учениях с США корабль должен был отрабатывать применение самолётов F-35.

Система электроснабжения судна тесно связана с дизельными двигателями и запитана от турбин, вращающих 33-тонные гребные винты. Отмечается, что на авианосце вышли из строя «километры проводки».

Это крайне неловко. Визит (на учения. — NEWS.ru) в США планировался годами, и теперь мы должны были сказать, что не сможем прибыть. На устранение повреждений уйдут месяцы. Затраты составят миллионы фунтов, — приводит Sun слова источника.

Как сообщал NEWS.ru ранее, стало известно, что Великобритания в начале 2021 года отправит новейший авианосец Queen Elizabeth в Азиатско-Тихоокеанский регион для стратегического сдерживания Китая.