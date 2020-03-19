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Границы Новой Зеландии будут закрыты для всех, кроме граждан и иностранцев, имеющих право на постоянное пребывание в стране, а также их супругов и детей. Об этом заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.

Политик уточнила, что запрет вступит в силу 19 марта в 23:59 (13:59 мск). По словам Ардерн, в Новой Зеландии зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом нового типа. Все они связаны с выездами людей за пределы государства, пишет New Zealand Herald.

Мы должны продолжить принимать дальнейшие решения и ограничения, — сказала премьер.

Из-за пандемии COVID-19 пришлось приостановить съёмки сиквелов фильма «Аватар» режиссёра Джеймса Кэмерона, проходившие в Новой Зеландии, писал NEWS.ru.