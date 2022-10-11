Новая Зеландия вводит новые санкции против россиян Глава МИД Новой Зеландии сообщил о новых санкциях против 51 россиянина

Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новая Зеландия вводит санкции в отношении 51 россиянина и 24 должностных лиц. Все они связаны со вступившими в состав России территориями. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Нанайя Махута в эфире телеканала 1News.

Мы включаем 24 человека, которые связаны с недавним решением Путина по присоединению территории <...>, а также 51 человека, включая Александра Абрамова, - сказала Махута.

Под санкции Новой Зеландии в результате попали российский миллиардер, владелец сталелитейного бизнеса Александр Абрамов и члены его семьи, а также компания Evraz, акционером которой он является. Также Абрамову запретили въезд в страну.

Ранее спикер национального собрания парламента Зимбабве Джейкоб Муденда заявил, что республика была и останется на стороне Москвы даже после референдумов о вхождении в состав России, проведенных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Закон поступил на подпись президенту.