Новая Зеландия ввела санкции против Путина, Мишустина и Шойгу

Санкции против 13 физических и 13 юридических лиц ввело правительство Новой Зеландии. Также оно расширило список тех, кому запрещено въезжать на территорию страны. Список опубликован на сайте кабинета министров.

Ограничения, наложенные Новой Зеландией. включают в себя заморозку активов и запрет на въезд в страну. В санкционный список попали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, спикеры Госдумы и Совета федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко а также ряд других государственных деятелей.

В перечне тех, кому запрещён въезд на территорию страны значатся 364 человека. Среди них председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава Роснефти Игорь Сечин, предприниматели Евгений Пригожин, Борис и Игорь Ротенберги, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, телеведущий Владимир Соловьёв и другие.

Среди юридических лиц под ограничения попали, в частности, «Уралвагонзавод» и концерн ВКО «Алмаз — Антей».

Ранее стало известно, что правительство Японии ввело персональные санкции в отношении президента РФ Владимира Путина. Детали ограничений представил японский МИД. Всего рестрикции приняты в отношении шести представителей российского руководства. Санкции также распространяются на главу МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Их активы в Японии, если таковые будут выявлены, окажутся заморожены.

Ранее санкции в отношении Путина, Лаврова, Шойгу и некоторых других российских государственных деятелей приняли США, Великобритания, Евросоюз. Там также подразумевается заморозка активов лиц из санкционного списка в случае их обнаружения в стране.