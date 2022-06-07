Новая Зеландия ввела санкции против «Газпрома» и разработчиков оружия МИД Новой Зеландии: «Газпром» и еще более 40 компаний из РФ и Белоруссии подпали под санкции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Новой Зеландии ввели санкции против «Газпрома» и еще 44 компаний из России и Белоруссии, заявила министр иностранных дел Наная Махута, сообщается на сайте правительства страны. Уточняется, что гражданам Новой Зеландии будет запрещено работать с подпавшими под ограничения организациями.

Одно из государственных предприятий — «Газпром», крупнейшая компания страны и ключевой источник российских экспортных доходов за счет продажи газа. Мы также ввели санкции в отношении предприятий, которые разрабатывают оружие и военные технологии, — заявила Махута.

Уточняется, что данные компании имеют стратегическое значение для России и Белоруссии, поскольку они обеспечивают сырьем, инфраструктурой, связью, транспортом, оружием и финансированием.

В начале мая правительство Новой Зеландии расширило санкционный список, включив в него восемь российских организаций, куда вошли военные структуры и СМИ, а также граждане РФ. В перечень попали представитель Минобороны России Игорь Конашенков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба России Игорь Костюков, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и другие.