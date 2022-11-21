Новая Зеландия ввела санкции против 22 россиян и белорусов Новая Зеландия ввела санкции против 22 россиян и белорусов, в том числе Набиуллиной, родственников Пескова и Лукашенко

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Новая Зеландия ввела санкции в отношении 22 граждан России и Белоруссии и ряда предприятий, имеющих экономическое или стратегическое значение для РФ. Они относятся к нефтегазовой, транспортной и сталелитейной отраслям, а также к сфере производства радиолокационного и электронного оборудования, передает ТАСС.

Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута пояснила, что санкции введены против лиц, которые, по мнению властей страны, поддерживают спецоперацию на Украине. В их числе руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, предполагаемые дочери президента России Владимира Путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, члены семьи представителя Кремля Дмитрия Пескова, некоторые российские предприниматели, жена и сын белорусского лидера Александра Лукашенко.

В настоящее время санкции Новой Зеландии распространяются более чем на 1,2 тысячи российских и белорусских граждан. Наряду с этим из-за жестких экономических ограничений торговля между РФ и Новой Зеландией прекращена почти полностью.

Ранее сообщалось, что новозеландские власти ввели санкции в отношении 14 российских граждан, в числе которых руководители и акционеры компаний, производящих вооружение, а также связанные с частной военной компанией «Вагнер» лица. Кроме того, под ограничения подпали семь предприятий оборонного сектора и некоторые СМИ.