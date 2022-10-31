Новая Зеландия ввела санкции против 14 граждан, связанных с ЧВК Вагнер

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Окленд, Новая Зеландия

Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 14 российских граждан, а также предприятий оборонного сектора и СМИ, сообщила на пресс-конференции по итогам заседания правительства глава МИД Нанаия Махута. По ее словам, которые приводит ТАСС, ограничения коснутся 14 граждан РФ, в число которых вошли руководители и акционеры компаний, производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены военизированных формирований, связанных с частной военной компанией «Вагнер».

Подпавшим под рестрикции лицам будет запрещено посещать Новую Зеландию, их самолетам — использовать воздушное пространство страны, а судам — заходить в порты. Активы лиц, против которых ввели санкции, будут заморожены, — сказано в сообщении.

Ранее Новая Зеландия ввела санкции в отношении 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных со вступившими в состав России территориями. Под санкции в результате попали российский миллиардер, владелец сталелитейного бизнеса Александр Абрамов и члены его семьи, а также компания Evraz, акционером которой он является. Также Абрамову запретили въезд в страну.

До этого власти Новой Зеландии ввели санкции против 19 граждан России на фоне специальной военной операции на Украине. В их число попал глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам главы внешнеполитического ведомства Нанаи Махуты, таким образом Веллингтон решил поддержать Киев. Ограничения Новой Зеландии также коснулись некоторых федеральных министров, а также родственников президента России Владимира Путина.