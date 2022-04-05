Новая Зеландия введёт пошлины в 35% на импорт товаров из России
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:49, 06 апреля 2022
Фото: pixabay.com
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Главы МИД и Минторга Новой Зеландии Нанайя Махута и Дэмиен О'Коннор выпустили совместное заявление о санкциях в отношении Москвы из-за ситуации на Украине. В документе, размещённом на сайте кабмина, говорится о введении пошлин в размере 35% на все товары, импортируемые из России.
Правительство объявило, что введёт пошлины в размере 35% на весь импорт из России и распространит существующие экспортные запреты на продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности, — отмечается в их заявлении.
Запреты, в частности, затронут оборудование для информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и двигатели. Новые меры в Новой Зеландии назвали «самым значительным экономическим ответом» страны на спецоперацию Москвы.
Соответствующие постановления в Веллингтоне ещё готовятся, они должны вступить в силу 25 апреля.
Ранее стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила: власти США добиваются такой ситуации, когда России придётся сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у неё валютных резервов. Официальный представитель администрации президента США уверена, что у России нет «неограниченных ресурсов», особенно в условиях калечащих санкций.