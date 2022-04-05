Новая Зеландия введёт пошлины в 35% на импорт товаров из России

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что исключить Россию из Совета Безопасности всемирной организации не получится. Это факт, который не изменить, отметила она в интервью MSNBC.

Совет безопасности был создан вследствие создания ООН после Второй мировой войны. Они (Россия. — NEWS.ru) являются членами Совета безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт, — подчеркнула постпред....