Новая Зеландия расширила антироссийские санкции Новая Зеландия внесла в санкционный список РЖД, «СОГАЗ» и оборонные предприятия России

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Новая Зеландия расширила санкции, введенные против России в связи с проведением спецоперации на Украине. Новые ограничения распространяются на РЖД, компанию «СОГАЗ» и оборонные предприятия РФ, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД страны.

Санкции вводятся против страховой компании «СОГАЗ», РЖД, Вооруженных сил России и предприятий, которые занимаются разработкой, производством и испытаниями военной техники для них, — говорится в тексте.

Глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута отметила, что принятый парламентом страны закон о санкциях предусматривает широкий спектр мер, такие как замораживание активов, запреты на поездки, финансовые операции, а также пересечение границ страны морскими и воздушными судами.

В общей сложности санкции Новой Зеландии распространяются более чем на 650 граждан России, включая президента Владимира Путина, а также почти 100 компаний.

Ранее сообщалось, что Москва ввела ответные санкции против 32 граждан Новой Зеландии, в числе которых чиновники, военные и журналисты, создающие «русофобскую повестку». Въезд на территорию РФ для них закрыт бессрочно.

В МИД РФ отметили, что власти Новой Зеландии не намерены отказываться от антироссийского курса и продолжают плодить новые рестрикции, поэтому «стоп-лист» будет расширяться.