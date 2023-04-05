Новая Зеландия расширила антироссийские санкции из-за Украины

Фото: Su Liang/Xinhua/Global Look Press

Власти Новой Зеландии расширили санкции в отношении России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины. Список представлен на сайте МИД страны. В перечень попали 27 человек и пять организаций. В частности, речь идет об уполномоченном при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Кроме того, Новая Зеландия распространила санкции на командующего ВВС и силами ПВО Белоруссии Андрея Лукьяновича и первого заместителя командующего СКО Росгвардии Алибека Делимханова.

Среди организаций, попавших в санкционный список, значатся Росгвардия, Росфинмониторинг и Союз добровольцев Донбасса.

Новая Зеландия ввела ограничительные меры, которые предусматривают запрет на операции с активами и въезд на территорию государства. Под санкции попали 1,2 тысячи граждан РФ и Белоруссии. Кроме того, руководство Новой Зеландии ввело жесткие экономические ограничения. Последние привели к почти полному прекращению торговли между странами.

Ранее власти Японии расширили список антироссийских санкций, теперь официальный Токио запретил поставлять в РФ строительную технику, самолеты, спутники, авиационные и корабельные двигатели, беспилотники, фототехнику, игрушки и не только.

В совокупности документ (с разъяснениями к новому пакету экспортных санкций и детализацией товаров) занимает 35 страниц. В частности, Япония также вводит запрет на поставки стали и изделий из нее, алюминия, паровых котлов, измерительных приборов, летных раций и биноклей. Меры вступают в силу 7 апреля.