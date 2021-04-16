Новая Зеландия планирует полный отказ от табака к 2025 году

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Полностью отказаться от табака к 2025 году намерена Новая Зеландия. Такая цифра значится в плане по борьбе с курением среди населения, который обнародовало правительство страны. Об этом пишет издание The Guardian.

В числе мер, направленных на постепенное ограничение продаж сигарет, значатся варианты снижения уровня никотина в табачных изделиях запрет, на установку фильтров, фиксированная цена на продукцию, ограничение числа специализированных магазинов.

Кроме того, предполагается наложить полный запрет на продажу табачной продукции гражданам, родившимся после 2004 года.

Инициативу правительства страны поддержали и организации здравоохранения. Так, исполнительный директор общества борьбы с раком Люси Элвуд заявила,что табак является самым вредным потребительским продуктом в истории.

Мы должны полностью отказаться от него, — сказала она.

Тем не менее нашлись и противники антитабачной инициативы, указавшие на негативные последствия кампании. В частности, полный запрет на сигареты приведёт к закрытию небольших магазинов и серьёзно увеличит чёрный рынок табака.

Что касается снижения никотина в сигаретах, то это может привести к тому, что потребители станут покупать ещё больше сигарет и, соответственно, тратить больше денег. Кроме того, подобные тотальные запреты можно расценивать как вмешательство в частную жизнь.

По данным медиков, в Новой Зеландии ежегодно от последствий курения умирают порядка 4,5 тысячи граждан. Курение является причиной каждого четвёртого случая рака в стране.

Ранее стало известно, что в России отличить легальные сигареты от подделок можно будет при помощи специального цифрового кода «Честный знак». Его начали размещать на одобренных законом изделиях с июля 2020 года. Если код отсутствует или не сканируется, это говорит о том, что перед нами подделка.