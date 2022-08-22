Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций против России Глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута объявила о новом пакете санкций в отношении 48 граждан РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая Зеландия примет новый пакет санкций в отношении 48 граждан России и одной организации в связи с продолжающейся военной операцией на Украине, сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута, слова которой приводятся на сайте кабмина страны. Она уточнила, что ограничения коснутся политиков, назначенных на подконтрольных российским войскам территориях Донецкой и Луганской народных республик .

Новая Зеландия введет санкции против чиновников, назначенных Кремлем для управления оккупированными территориями Украины. Новые ограничительные меры направлены против политических и военных деятелей в администрациях Донецкой и Луганской областей, — говорится в сообщении.

Также министр напомнила, что новый закон о санкциях против России, утвержденный парламентом Новой Зеландии в марте, предусматривает «широкий спектр мер, включая запреты на поездки, замораживание активов, запреты на финансовые операции и пересечение судами или самолетами государственных границ».

Новая Зеландия уже расширяла перечень антироссийских санкций 1 августа. Новые ограничения распространяются на РЖД, компанию «СОГАЗ» и оборонные предприятия РФ. В общей сложности рестрикции распространяются более чем на 650 граждан России, включая президента Владимира Путина, а также почти на 100 компаний.