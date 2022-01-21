Новый раунд переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном может пройти уже в феврале, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.

Новая встреча Лаврова и Блинкена может состояться в феврале, — сообщил собеседник агентства.

Встреча Лаврова и Блинкена прошла в Женеве 21 января и продлилась полтора часа. Дипломаты сказали несколько вступительных слов, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.

Основной темой консультаций стали росcийские предложения по гарантиям безопасности. Ранее Блинкен заявил, что не везёт на встречу письменный ответ США на росcийские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможноcти для диалога.

По итогам переговоров Лавров сообщил, что у США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний. По его словам, исходя из опыта общения с Западом, можно привести много подобных примеров.