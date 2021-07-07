Новая война в Афганистане

Война в Афганистане после вывода американских войск может затронуть соседние государства. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко. В настоящее время движение Талибан уже контролируют около четверти территории страны. Правительственные войска отступают. В зоне прямых столкновений — районы на границе с Таджикистаном, где расположена российская база. Чем новый виток противостояния обернётся для нашей страны? И какие государства готовы участвовать в новой войне? Все подробности в нашем материале.